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Под Сумами 19-летний именинник забил насмерть охранника

Комментариев: 7
Именинник - спортсмен, занимался кикбоксингом.
Парень ранее был судим за кражи и находился на испытательном сроке
Парень ранее был судим за кражи и находился на испытательном сроке
korrespondent.net

В поселке Липовая Долина (Сумская область), во время празднования дня рождения 19-летний парень забил насмерть охранника.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от фельдшера центральной районной больницы о смерти 45-летнего жителя Липоводолинского района, которая рассказала, что в медицинское учреждение доставили мужчину без признаков жизни.

“Было установлено, что поздно ночью компания товарищей возвращалась с празднования дня рождения своего 19-летнего приятеля. По дороге решили развлечься на батутах. Возле них компания встретила охранника. Последний сделал замечание компании нетрезвых молодых людей, после чего начался конфликт. 19-летний парень набросился на 45-летнего охранника, ударил его несколько раз в голову. От полученных травм мужчина потерял сознание и умер“, - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что злоумышленником оказался 19-летний именинник, спортсмен, занимался кикбоксингом, ранее был судим за кражи и находился на испытательном сроке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

Как сообщалось в мае, в Днепре из-за замечания насмерть забили охранника.

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Теги: Сумская область, охранник, драка, убийство
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Комментариев (7)
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BizzON1979    07.08.2018, 16:52
Оценка:  +1
BizzON1979
хорошо гульнул, лет на 9. (Если вавки в голове, то пей зеленку )
Rikstal    07.08.2018, 16:48
Оценка:  +3
Rikstal
скоро вибори- випустять, тітушки потрібні
Letohradek    07.08.2018, 16:44
Оценка:  +2
Letohradek
Отбивать головы до суда, таким 19 летним юношам, с задатками гопников! Иначе не побороть бандитизм!
Операторська    07.08.2018, 16:30
Оценка:  +7
Операторська
вбив людину - і лише 10 років? ще й раніше вийде! ну й маразми. А стріляв би охоронець чи так би прибив - посадили б на довічно...
Потому_что    07.08.2018, 16:20
Оценка:  +7
Потому_что
Ублюдки малолетние, жалко у охранника ствола не было..
Колишній-східняк    07.08.2018, 16:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ну и сел бы за превышение уровня необходимой самозащиты...
Letohradek    07.08.2018, 16:45
Оценка:  +2
Letohradek
... живой бы был! А ублюдок дохлый!
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