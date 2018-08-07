Под Сумами 19-летний именинник забил насмерть охранника

Именинник - спортсмен, занимался кикбоксингом.

Парень ранее был судим за кражи и находился на испытательном сроке korrespondent.net

В поселке Липовая Долина (Сумская область), во время празднования дня рождения 19-летний парень забил насмерть охранника.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от фельдшера центральной районной больницы о смерти 45-летнего жителя Липоводолинского района, которая рассказала, что в медицинское учреждение доставили мужчину без признаков жизни.

“Было установлено, что поздно ночью компания товарищей возвращалась с празднования дня рождения своего 19-летнего приятеля. По дороге решили развлечься на батутах. Возле них компания встретила охранника. Последний сделал замечание компании нетрезвых молодых людей, после чего начался конфликт. 19-летний парень набросился на 45-летнего охранника, ударил его несколько раз в голову. От полученных травм мужчина потерял сознание и умер“, - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что злоумышленником оказался 19-летний именинник, спортсмен, занимался кикбоксингом, ранее был судим за кражи и находился на испытательном сроке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

Как сообщалось в мае, в Днепре из-за замечания насмерть забили охранника.