В Хмельницкой области руководителя ВУЗа поймали на взятке

Коррупционеру теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Педагог требовал 9 тыс. гривен за поступление абитуриента в учебное заведение npu.gov.ua

Cотрудники управления защиты экономики Нацполиции уличили во взяточничестве и задержали руководителя одного из высших учебных заведений Хмельницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“6 августа, во время получения неправомерной выгоды работника образования задержали сотрудники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции, следователи следственного отдела Шепетовского отдела полиции под процессуальным руководством Шепетовской местной прокуратуры“, - говориться в сообщении.

Подозреваемый вымогал у женщины девять тысяч гривен за содействие в зачислении ее дочери в вуз на дневную форму обучения. Задержали злоумышленника в его рабочем кабинете.

Коррупционеру теперь грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные на срок до трех лет с конфискацией имущества. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 24 июля, в Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн гривен.