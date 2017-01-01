В Хмельницкой области руководителя ВУЗа поймали на взятке
Cотрудники управления защиты экономики Нацполиции уличили во взяточничестве и задержали руководителя одного из высших учебных заведений Хмельницкой области.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
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“6 августа, во время получения неправомерной выгоды работника образования задержали сотрудники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции, следователи следственного отдела Шепетовского отдела полиции под процессуальным руководством Шепетовской местной прокуратуры“, - говориться в сообщении.
Подозреваемый вымогал у женщины девять тысяч гривен за содействие в зачислении ее дочери в вуз на дневную форму обучения. Задержали злоумышленника в его рабочем кабинете.
Коррупционеру теперь грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные на срок до трех лет с конфискацией имущества. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось 24 июля, в Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн гривен.