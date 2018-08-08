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Курс валют в Украине: почему падает гривна и как не допустить дефолта

Комментариев: 22
Что означает девальвация последних двух месяцев и чего на самом деле следует бояться украинцам.
Осенью гривна столкнется с новыми вызовами.
Осенью гривна столкнется с новыми вызовами.
depositphotos.com

Что означают колебания курса валют в Украине этим летом, и чего на самом деле следует бояться украинцам, узнавала BBC News Украина у экономистов.

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Последние два месяца украинцы являются свидетелями постоянного ослабления гривны.

Еще 7 июня курс Нацбанка национальной валюты к доллару составлял 26,16, а уже 7 августа позиции гривны постепенно ослабли до 27,13 грн/доллар.

В Нацбанке призывают не паниковать. Мол, такие колебания связаны с объективными факторами.

“Это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выход нерезидентов из ОВГЗ [облигации внутреннего государственного займа] (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн) “, - заявили в НБУ.

Нацбанк пообещал сглаживать валютные колебания. В июле-августе он неоднократно выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями.

В июле показатель чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском рынке составил около 64 млн долларов, заявляют в НБУ.

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Эксперты соглашаются, что ослабление национальной валюты в последние два месяца держится в пределах нормы. И предупреждают - действительно волноваться за гривну надо будет, если Украине так и не удастся получить очередной транш кредита от МВФ.

Обесценивание последних недель - сезонное явление, говорит экономист Сергей Фурса.

По его словам, гривна традиционно усиливается весной и ослабевает осенью. “Если говорить об обесценивании гривны, то стоит вспомнить, что еще в начале года гривна была 28,8 грн/доллар. И сейчас, когда курс стал 27 говорить о значительном обесценивании не стоит“, - объясняет Фурса.

Колебания пока остаются в пределах нормы, учитывая, что в госбюджете на 2018 год заложили курс 29,3 грн/доллар.

Реальный курс гривны, скорее всего, опустится ниже - до 30 грн/доллар, прогнозирует Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Если же позиции гривны к доллару будут более крепкими, это может вызвать серьезные проблемы с доходной частью госбюджета, добавляет экономист.

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“Получается, что каждый дополнительный процент девальвации означает увеличение доходной части. Если гривня окрепнет, дефицит бюджета будет более широким. Кто точно радуется этой девальвации, так это министерство финансов“, - объясняет Устенко.

Впрочем, экономисты призывают не расслабляться. Осенью гривна столкнется с новыми вызовами.

Главный вопрос - сможет ли Украина продолжить сотрудничество с МВФ и получить ожидаемые 2 млрд долларов.

Именно от этого зависит, сможет ли страна привлечь также дополнительные средства от других международных институтов - Евросоюза, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

“Если решение по траншу не будет, это будет означать фактически неизбежной большую девальвацию гривны. Не маленький спекулятивную, как сейчас, а настоящую. Потому что это будет означать, что в Украине не будет достаточно валюты для выплат по внешнему долгу. Это будет означать либо дефолт или дестабилизацию финансовой системы “, - объясняет Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

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Ситуация с траншем остается неопределенной, прежде всего, потому, что Украина до сих пор не выполнила одно из главных требований МВФ - не повысило тарифы на газ, объясняет Олег Устенко.

Кроме того, еще неизвестно, каким будет вывод Венецианской комиссии по закону об антикоррупционном суд, создание которого также требовал фонд.

Если МВФ не выделит транш, накануне выборов власть будет пытаться удержать курс на уровне 30 грн / доллар любой ценой. Но к добру это не приведет, убежден эксперт.

“Это грозит полным финансовым крахом страны, - говорит Устенко. - Если сотрудничество с МВФ не восстановят, мы рискуем до марта исчерпать золотовалютные резервы. И это может вызвать

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взрывоопасную реакцию на рынке“.

В результате курс гривны к доллару может упасть куда ниже 30 грн / доллар, подчеркивает Сергей Фурса.

“Даже курс в 40 грн / доллар может оказаться слишком оптимистичным сценарием, - говорит Сергей Фурса. - золотовалютные резервы недостаточно, чтобы что-то сделать, если сценарий без МВФ. Резервы закончатся очень быстро“.

Накануне НБУ продал на межбанке $100 млн, удовлетворив 35 заявок. При этом на аукцион было подано 44 заявки на общую сумму $124,2 млн по курсу от 26,95 грн/$1 до 27,0101 грн/$1.
 

 

BBC Украина
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Теги: гривна, курс, дефолт, Нацбанк, доллар
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (22)
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Michael2811    08.08.2018, 17:42
Оценка:  0
Michael2811
СУГС!!!
дикий_Ким    08.08.2018, 17:37
Оценка:  0
дикий_Ким
просто какой то друг Пэци меняет бакс на гривну. вот и всё.
Dnepr_Dnepr    08.08.2018, 16:52
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
Чем сильнее экономика, тем крепче валюта, чем крепче валюта, тем она тяжелее, чем тяжелее валюта, тем она быстрее падает. Зако
WTF2wtf    08.08.2018, 17:04
Оценка:  -1
WTF2wtf
"Логика" безграмотных? )))
Владимир2911    08.08.2018, 16:35
Оценка:  +3
Владимир2911
"...гривна традиционно усиливается весной и ослабевает осенью..."- это из-за влияния аграрного сектора нашей экономики и спекуляций крупных трейдеров сельхозпродукции. Это вина наших олигархов при власти. То есть нас "традиционно грабят, не стоит волноваться..."
Владимир2911    08.08.2018, 16:40
Оценка:  +3
Владимир2911
Поясню: весной когда аграриям нужно много топлива, запчастей, удобрений на проведение посевной компании - они сдают свои запасы валюты, за них получают меньше гривень. А осенью - когда продают вырощенную продукцию, и вкладывают вырученные сбережения в валюту - курс выростает. 2 раза в год их имеют.
WTF2wtf    08.08.2018, 16:21
Оценка:  +4
WTF2wtf
Какие 2 месяца?
Кто это пишет??
Максимум 2 недели это было ... и похоже уже остановилось. Уже откатываться назад стал курс.
Shurat77    08.08.2018, 16:19
Оценка:  +1
Shurat77
все суть в том что провластные чуваки чувствуют свой крах и воруют из бюджета все и вся, такие как гарант уже сидят на набитых баблом чемоданах...основное уже отправлено в оффшоры.
diver117    08.08.2018, 16:38
Оценка:  -1
diver117
Ты эти чемоданы видимо лично пакуешь? )))
diver117    08.08.2018, 16:38
Оценка:  -3
diver117
Прям из России )))
Coюзник    08.08.2018, 15:55
Оценка:  +1
Coюзник
Гривна падает потому что началась предвыборная гонка ... и надо посеять недовольство среди населения.
Coюзник    08.08.2018, 15:56
Оценка:  -2
Coюзник
Это делается все искуственно ... экономических предпосылок для этого нет даже не смотря на войну
Фарабунда_Марти    08.08.2018, 15:53
Оценка:  -4
Фарабунда_Марти
Гривна падает потому, что падает рубль.
WTF2wtf    08.08.2018, 16:20
Оценка:  -1
WTF2wtf
Человек, живущий исключительно прошлым ... )
Dnepr_Dnepr    08.08.2018, 16:53
Оценка:  -2
Dnepr_Dnepr
это конечно непатриотично, но она до сих пор привязана к румбелю
WTF2wtf    08.08.2018, 16:55
Оценка:  0
WTF2wtf
Последние годы зависимость скорее обратная, хоть и не такая явная.
Чем ниже рубль к доллару, тем крепче гривна.
farfalle    08.08.2018, 16:58
Оценка:  -1
farfalle
ахаха, вот ты отмочил))
farfalle    08.08.2018, 17:01
Оценка:  -1
farfalle
Видимо поэтому за 4 года рубль упал менее чем в 2 раза, а гривна- более, чем в 3
WTF2wtf    08.08.2018, 17:03
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты опять перелогинился, бот???
Не задолбался еще, больное? Нахрен тебе отвечать вообще, если у тебя одни лозунги в башке и все против Украины?
WTF2wtf    08.08.2018, 17:04
Оценка:  -1
WTF2wtf
Смотри на статистику хотя бы за год, а не копипасть антиукраинскую хрень
farfalle    08.08.2018, 17:10
Оценка:  0
farfalle
ты не устал писать про Россию?
Гривна была 8 за доллар, сейчас 27
Рубль был 37 за доллар, сейчас 63
У тебя что было по математике, дятел?
farfalle    08.08.2018, 17:35
Оценка:  0
farfalle
интересно, ты от рождения такой тупой, или это обычный йододефицит?
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