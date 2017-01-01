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Минздрав назвал опасные для купания пляжи в 20 областях Украины

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Опубликован список пляжей, на которых категорически не рекомендуется купаться.
В Минздраве рассказали, на каких пляжах нельзя купаться
В Минздраве рассказали, на каких пляжах нельзя купаться
vn.20minut.ua

Министерство здравоохранения опубликовало список пляжей, купание на которых может угрожать здоровью и даже жизни. По данным ведомства, такие пляжи есть в 20 областях Украины. Информация появилась в пресс-службе Минздрава в Facebook.

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“Центр общественного здоровья Минздрава Украины зафиксировал микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки) на 154 украинских пляжах по результатам исследования воды 27 июля - 3 августа“, - говорится в сообщении.

Не рекомендуется купаться в Винницкой области на таких пляжах:

  • Пляж “Химик“, г. Винница, р. Южный Буг
  • Пляж “Гонты“ , г. Винница, р. Южный Буг
  • Пляж “Центральный“, г. Винница, р. Южный Буг
  • Рекреационная зона “Вишенское озеро“, г. Винница, открытый водоем
  • Рекреационная зона г. Бершадь, р Дохно
  • Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка
  • Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб
  • Рекреационная зона “Вареник“, г. Гайсин, р. Соб
  • Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия
  • Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, р. Ров
  • Рекреационная зона парка отдыха им.Т. Шевченко, н. Хмельник, р. П. Буг
  • Рекреационная зона возле спасательного поста КП “Хмильниккомунсервис“, г. Хмельник, р. П. Буг
  • Рекреационная зона, г. Ильинцы , р. Соб

В Волынской области:

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    Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, ставок
  • Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск
  • В Днепропетровской области:
  • Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р.Ингулец
  • Пляж на пруду на территории ж/м ПАО “Южный ГОК“, г. Кривой Рог, Ингулецкий район, пруд
  • Пляж на пруду по ул. Маршака, г. Кривой Рог, Терновский район, пруд
  • Правобережная зона отдыха в районе ул. Набережная,10 (в районе речного порта), г. Каменское, река Днепр
  • Пляж КП “Жилищник“ по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище
  • Пляж КП “Днепровец“ по ул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище
  • Детский пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, м. Новомосковск, р.Самара

В Донецкой области:

  • Городской пляж “Центральный“, г. Мариуполь, Азовское море

В Житомирской области:

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    Городской пляж, г. Коростень, р. Уж
  • Городской пляж по ул. Богуна, г. Новоград-Волынский, р. Случ
  • Рекреационная зона, г. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера
  • Рекреационная зона “Провалка“ по 3-м провулоку Чехова, г. Новоград-Волынский, р. Смолка
  • Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ
  • Рекреационная зона, г. Коростень,  ул. Грушевского, р. Уж
  • Рекреационная зона, г. Коростень,  ул. Древлянская, р. Уж
  • Рекреационная зона точка № 3(подвесной мост), г. Андрушевка, р. Гуйва
  • Рекреационная зона точка 3 (городов, пгт. Ружин, р. Роставица
  • Рекреационная зона, с. Апрельское, р Унава
  • Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, р. Гнилопять
  • Рекреационная зона, с. Скрагливка, Бердичевский район, пруд
  • Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд “Шандора“
  • Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд “Рафзавода“
  • Рекреационная зона, пгт. Лугины,  ул.Армейская, р. Жерев
  • Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев
  • Рекреационная зона “Заречье“ г. Барановка, р. Случ
  • Рекреационная зона, с. Подлуби, р. Уборть
  • Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть

В Закарпатской области:

  • Пляж “Берегкочік“, с. В.Берега, искусственный водоем
  • Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
  • Парк Победы, г. Мукачево, р Латорица
  • Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
  • Район монастіря, г. Мукачево, р. Латорица
  • Место для купания “Залив“, г. Перечин,г. Уж
  • Место для купания “Дичка“, с. Ворочеве Перечинского района, г. Уж
  • Урочище “Серцьова“, пгт. В.Березный, г. Уж
  • Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, г. Уж

В Запорожской области:

  • Общественный пляж “Центральный“, г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр
  • Общественный пляж “Правый берег“, г. Запорожье, Ленинский район, г. Днепр
  • Городской пляж “Солнечный“, г.Энергодар, р. Днепр

В Киевской области:

  • Рекреационная зона, пгт. Гостомель,  ул.Свято-Покровская ставок
  • Рекреационная зона, г. Ирпень,  ул.II линия, р.Ирпень
  • Озеро Олесниццкое, м. Борисполь, оз.Олесницкое
  • Озеро УМБ-17, м. Борисполь
  • Озеро микрорайона “ Нестеровка “, г. Борисполь, оз.Нестеровка
  • Озеро “ Княжицьке “ г. Борисполь оз. Княжицкое
  • Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район
  • Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава
  • Пляж “Центральный“, г.Белая Церковь, р.Рось
  • Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, , р Стугна
  • Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр
  • Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна
  • Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська
  • Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
  • Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Пролив

В Киеве:

  • Пляж “Детский“, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж“Предместная слободка“, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж “Золотой“, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж “Венеция“, Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж “Молодежный“, Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж “Центральный“, Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр
  • пляж “Радуга“, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж “Радуга“, ж/м “Березняки“, Днепровский р-н, оз. Радуга
  • Пляж “Тельбин“, ж/м “Березняки“, Днепровский р-н, оз. Тельбин
  • Пляж “Черторой“, Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро “Черторой“, р. Днепр
  • Пляж “Вербный“, Оболонский р-н, оз. Вербное
  • Пляж “Пуща-Водица“ 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р Горенка
  • Пляж “Галерный“, Голосіїївський р-н, р. Днепр
  • В Кировоградской области:
  • Городской пляж на р Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, г.Александрия, р.Ингулец
  • Пляж “Перемозький“, микрорайон Победа, г.Александрия, ставок
  • Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, м.Александрия, р.Березовка
  • Место массового отдыха и купания, с.Звенигородка,р.Ингулец
  • Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, с.Войновка Александрийский район, р.Ингулец
  • Место отдыха и купания “Андрюшкин яр“, г.Светловодск, Кременчугское водохранилище
  • Место отдыха и купания “Власовский“, пгт.Власовка Светловодского горсовета, р.Днепр
  • Светловодский городской пляж, г.Светловодск, р.Днепр
  • Место купания “Новониколаевский пляж“, г.Кропивницкий, р.Ингул
  • Место купания и отдыха, с.Петрово Знаменский район, Петровский пруд №1
  • Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знаменский район, пруд

В Луганской области:

  • Пляж пруда в р-не ПАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий“,  ул. Героев Сталинграда, г.Лисичанск, ставок
  • Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р.Северский Донец
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
  • Пляж базы отдыха “Клешня“, г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня
  • Пляж базы отдыха “У озера Кривенькое“, г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривое
  • Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище
  • Зона рекреации,пр. Снежный г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации,  ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации,пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации с.Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве
  • Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем
  • Зона рекреации г. Кременная, м. Кременная, р. Красная
  • Городской пляж, г. Старобельск, вул. Гаршина, р. Айдар
  • Пляж “Центральный“, пгт. Новопсков, г. Айдар
  • Пляж у ООО “Новопсковський санаторий “Жемчужина“, пгт. Новопсков, вул.Ленина, 218, р. Айдар
  • Пляж возле СОК Рибянцовского СК филиала “Агрогаз“ ПАО “Укртрансгаз“
  • Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар
  • Во Львовской области:
  • Озеро “Молодежное“, парк “Здоровье“, г. Золочев

В Николаевской области:

  • Пляж “Стрелка“, г. Николаев, в парке “Победа“, р. Ингул
  • Рекреационная зона “Намыв“, г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
  • пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево-лиман-море), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море
  • рекреационная зона “Яхт-клуб“, г. Николаев
  • пляж “Прибой“, г. Николаев

В Полтавской области:

  • Пляж Киевского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла
  • Пляж Подольского р-на, г. Полтава,р. Ворскла
  • Частный пляж “Плесо“, г. Полтава,р. Ворскла
  • Пляж Шевченковского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла
  • Зона отдыха “залив Барбара“, г. Верхние Плавные, р. Днепр
  • Центральный городской пляж, г.Кременчуг, р. Днепр
  • Пляж парка Воинов Интернационалистов, г.Кременчуг, р.Сухой Кагамлык
  • Зона отдыха по ул. Конституции, г. Верхние Плавные, р. Днепр
  • Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла
  • 1км выше от Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла

В Одесской области:

  • Рекреационная зона, пгт. Затока, Центральный район, Черное море
  • Рекреационная зона, пгт. Затока, Солнечный район, Черное море

В Ровенской области:

  • Пляж на вул. Заводская, г. Здолбунов
  • Место массового отдыха “Гидропарк“, г. Здолбунов
  • Пляж на вул. Старомильська, г. Здолбунов, р Устье (Старомильське водохранилище)
  • Пляж Ооо “Обароівінвест“, с. Обаров Ровенский р-н
  • Городской пляж, м. Дубровица, р. Горынь
  • Городской пляж, м. Ровно, оз. Бы. Угол
  • Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с. Воронки
  • Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)
  • Район Водоем, пгт. Гоща, водоем
  • Место массового отдыха, р. Дубно, Река Иква
  • г. Замчиско, г. Костополь
  • Пляж г. Радивилова, искусственный пруд
  • Река Слоновка

В Харьковской области:

  • Детский пляж, г. Балаклея,р. Балаклейка
  • Городской пляж, г. Балаклея, р Ляховка ежегодно
  • ЗУОО “Олимпия“, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
  • городской пляж, г. Красноград, р Берестова
  • название отсутствует, с. Поповка Красноградский район, пруд

В Хмельницкой области:

  • Городской пляж г. Староконстантинов, место слияния рек Случь и Икопоть
  • В Черкасской области:
  • Пляж “Пушкинский“, г.Черкассы, р. Днепр
  • Пляж “Смелянский“ , г.Черкассы, р. Днепр

В Черниговской области:

  • Место отдыха возле лодочной станции, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха возле “Парк-отеля “Чернигов“, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень

Напомним, ранее экологи рассказали об опасности “цветения“ Днепра - по мнению специалистов, сине-зеленые водоросли могут грозить гепатитом С и онкологией 

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Теги: Минздрав, пляжи, список, экология, опасность
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