Минздрав назвал опасные для купания пляжи в 20 областях Украины
Министерство здравоохранения опубликовало список пляжей, купание на которых может угрожать здоровью и даже жизни. По данным ведомства, такие пляжи есть в 20 областях Украины. Информация появилась в пресс-службе Минздрава в Facebook.
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“Центр общественного здоровья Минздрава Украины зафиксировал микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки) на 154 украинских пляжах по результатам исследования воды 27 июля - 3 августа“, - говорится в сообщении.
Не рекомендуется купаться в Винницкой области на таких пляжах:
- Пляж “Химик“, г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж “Гонты“ , г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж “Центральный“, г. Винница, р. Южный Буг
- Рекреационная зона “Вишенское озеро“, г. Винница, открытый водоем
- Рекреационная зона г. Бершадь, р Дохно
- Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка
- Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб
- Рекреационная зона “Вареник“, г. Гайсин, р. Соб
- Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия
- Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, р. Ров
- Рекреационная зона парка отдыха им.Т. Шевченко, н. Хмельник, р. П. Буг
- Рекреационная зона возле спасательного поста КП “Хмильниккомунсервис“, г. Хмельник, р. П. Буг
- Рекреационная зона, г. Ильинцы , р. Соб
В Волынской области:
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- Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск
- В Днепропетровской области:
- Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р.Ингулец
- Пляж на пруду на территории ж/м ПАО “Южный ГОК“, г. Кривой Рог, Ингулецкий район, пруд
- Пляж на пруду по ул. Маршака, г. Кривой Рог, Терновский район, пруд
- Правобережная зона отдыха в районе ул. Набережная,10 (в районе речного порта), г. Каменское, река Днепр
- Пляж КП “Жилищник“ по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище
- Пляж КП “Днепровец“ по ул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище
- Детский пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, м. Новомосковск, р.Самара
В Донецкой области:
- Городской пляж “Центральный“, г. Мариуполь, Азовское море
В Житомирской области:
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- Городской пляж по ул. Богуна, г. Новоград-Волынский, р. Случ
- Рекреационная зона, г. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера
- Рекреационная зона “Провалка“ по 3-м провулоку Чехова, г. Новоград-Волынский, р. Смолка
- Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ
- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж
- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж
- Рекреационная зона точка № 3(подвесной мост), г. Андрушевка, р. Гуйва
- Рекреационная зона точка 3 (городов, пгт. Ружин, р. Роставица
- Рекреационная зона, с. Апрельское, р Унава
- Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, р. Гнилопять
- Рекреационная зона, с. Скрагливка, Бердичевский район, пруд
- Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд “Шандора“
- Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд “Рафзавода“
- Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул.Армейская, р. Жерев
- Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев
- Рекреационная зона “Заречье“ г. Барановка, р. Случ
- Рекреационная зона, с. Подлуби, р. Уборть
- Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть
В Закарпатской области:
- Пляж “Берегкочік“, с. В.Берега, искусственный водоем
- Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
- Парк Победы, г. Мукачево, р Латорица
- Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
- Район монастіря, г. Мукачево, р. Латорица
- Место для купания “Залив“, г. Перечин,г. Уж
- Место для купания “Дичка“, с. Ворочеве Перечинского района, г. Уж
- Урочище “Серцьова“, пгт. В.Березный, г. Уж
- Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, г. Уж
В Запорожской области:
- Общественный пляж “Центральный“, г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр
- Общественный пляж “Правый берег“, г. Запорожье, Ленинский район, г. Днепр
- Городской пляж “Солнечный“, г.Энергодар, р. Днепр
В Киевской области:
- Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская ставок
- Рекреационная зона, г. Ирпень, ул.II линия, р.Ирпень
- Озеро Олесниццкое, м. Борисполь, оз.Олесницкое
- Озеро УМБ-17, м. Борисполь
- Озеро микрорайона “ Нестеровка “, г. Борисполь, оз.Нестеровка
- Озеро “ Княжицьке “ г. Борисполь оз. Княжицкое
- Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район
- Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава
- Пляж “Центральный“, г.Белая Церковь, р.Рось
- Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, , р Стугна
- Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр
- Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна
- Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська
- Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
- Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Пролив
В Киеве:
- Пляж “Детский“, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж“Предместная слободка“, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж “Золотой“, Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж “Венеция“, Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж “Молодежный“, Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж “Центральный“, Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр
- пляж “Радуга“, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж “Радуга“, ж/м “Березняки“, Днепровский р-н, оз. Радуга
- Пляж “Тельбин“, ж/м “Березняки“, Днепровский р-н, оз. Тельбин
- Пляж “Черторой“, Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро “Черторой“, р. Днепр
- Пляж “Вербный“, Оболонский р-н, оз. Вербное
- Пляж “Пуща-Водица“ 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р Горенка
- Пляж “Галерный“, Голосіїївський р-н, р. Днепр
- В Кировоградской области:
- Городской пляж на р Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, г.Александрия, р.Ингулец
- Пляж “Перемозький“, микрорайон Победа, г.Александрия, ставок
- Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, м.Александрия, р.Березовка
- Место массового отдыха и купания, с.Звенигородка,р.Ингулец
- Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, с.Войновка Александрийский район, р.Ингулец
- Место отдыха и купания “Андрюшкин яр“, г.Светловодск, Кременчугское водохранилище
- Место отдыха и купания “Власовский“, пгт.Власовка Светловодского горсовета, р.Днепр
- Светловодский городской пляж, г.Светловодск, р.Днепр
- Место купания “Новониколаевский пляж“, г.Кропивницкий, р.Ингул
- Место купания и отдыха, с.Петрово Знаменский район, Петровский пруд №1
- Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знаменский район, пруд
В Луганской области:
- Пляж пруда в р-не ПАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий“, ул. Героев Сталинграда, г.Лисичанск, ставок
- Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р.Северский Донец
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
- Пляж базы отдыха “Клешня“, г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня
- Пляж базы отдыха “У озера Кривенькое“, г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривое
- Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище
- Зона рекреации,пр. Снежный г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации,пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации с.Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве
- Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем
- Зона рекреации г. Кременная, м. Кременная, р. Красная
- Городской пляж, г. Старобельск, вул. Гаршина, р. Айдар
- Пляж “Центральный“, пгт. Новопсков, г. Айдар
- Пляж у ООО “Новопсковський санаторий “Жемчужина“, пгт. Новопсков, вул.Ленина, 218, р. Айдар
- Пляж возле СОК Рибянцовского СК филиала “Агрогаз“ ПАО “Укртрансгаз“
- Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар
- Во Львовской области:
- Озеро “Молодежное“, парк “Здоровье“, г. Золочев
В Николаевской области:
- Пляж “Стрелка“, г. Николаев, в парке “Победа“, р. Ингул
- Рекреационная зона “Намыв“, г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
- пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево-лиман-море), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море
- рекреационная зона “Яхт-клуб“, г. Николаев
- пляж “Прибой“, г. Николаев
В Полтавской области:
- Пляж Киевского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Подольского р-на, г. Полтава,р. Ворскла
- Частный пляж “Плесо“, г. Полтава,р. Ворскла
- Пляж Шевченковского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла
- Зона отдыха “залив Барбара“, г. Верхние Плавные, р. Днепр
- Центральный городской пляж, г.Кременчуг, р. Днепр
- Пляж парка Воинов Интернационалистов, г.Кременчуг, р.Сухой Кагамлык
- Зона отдыха по ул. Конституции, г. Верхние Плавные, р. Днепр
- Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла
- 1км выше от Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла
В Одесской области:
- Рекреационная зона, пгт. Затока, Центральный район, Черное море
- Рекреационная зона, пгт. Затока, Солнечный район, Черное море
В Ровенской области:
- Пляж на вул. Заводская, г. Здолбунов
- Место массового отдыха “Гидропарк“, г. Здолбунов
- Пляж на вул. Старомильська, г. Здолбунов, р Устье (Старомильське водохранилище)
- Пляж Ооо “Обароівінвест“, с. Обаров Ровенский р-н
- Городской пляж, м. Дубровица, р. Горынь
- Городской пляж, м. Ровно, оз. Бы. Угол
- Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с. Воронки
- Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)
- Район Водоем, пгт. Гоща, водоем
- Место массового отдыха, р. Дубно, Река Иква
- г. Замчиско, г. Костополь
- Пляж г. Радивилова, искусственный пруд
- Река Слоновка
В Харьковской области:
- Детский пляж, г. Балаклея,р. Балаклейка
- Городской пляж, г. Балаклея, р Ляховка ежегодно
- ЗУОО “Олимпия“, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
- городской пляж, г. Красноград, р Берестова
- название отсутствует, с. Поповка Красноградский район, пруд
В Хмельницкой области:
- Городской пляж г. Староконстантинов, место слияния рек Случь и Икопоть
- В Черкасской области:
- Пляж “Пушкинский“, г.Черкассы, р. Днепр
- Пляж “Смелянский“ , г.Черкассы, р. Днепр
В Черниговской области:
- Место отдыха возле лодочной станции, г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха возле “Парк-отеля “Чернигов“, г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень
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