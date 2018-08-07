Девочки, избившие школьницу в Одессе, напали на еще одну жертву - СМИ

Группа одесских школьниц-13-14 лет регулярно устраивает в качестве развлечения избиение ровесниц.

В Одессе компания девочек, жестоко избивших 26 июля из-за ревности свою сверстницу - 15-летнюю Соню, до этого случая неоднократно избивала и издевалась над другими девочками-подростками, а также с тех пор успела совершить еще одно нападение на сверстницу.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в полиции.

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“Видеоролик с избиением Сони увидела в интернете совершенно другая одесситка – Антонина П., которая не имеет никакого отношения к семье Сони. Дочь Антонины П. – Анастасия, за пару месяцев до инцидента с Соней, также была жестоко избита той же компанией девочек – подростков – 13-летней Аленой С., 13-летней Ксенией Т., 14-летней Ириной О. и 17-летней Валерией Ф. До Сони они уже не раз били девочек. Более того, после Сони они уже успели избить еще одну девочку. Но на видео уже не снимали – стали осторожней“ - пояснил источник в полиции.

Антонина П. опознала девочек, избивавших Соню, а также ее дочь Настю и передала видео в полицию. В распоряжении Страны есть копия первичного заявления этой одесситки. Именно после того, как видео оказалось в распоряжении полиции, было открыто уголовное производство и выявлены личности девочек, избравших себе в качестве хобби избиения своих сверстниц.

Как сообщалось, 4 августа в Одессе группа подростков жестоко избила сверстницу.