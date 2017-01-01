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Цистерна азотной кислоты разлилась на трассе под Днепром

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В ГСЧС уточнили, что автоцистерна перевозила 8 тонн азотной кислоты.
К месту происшествия нужно доставить нейтрализующие вещества
К месту происшествия нужно доставить нейтрализующие вещества
ukrinform.ua

На трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) в Днепропетровской области 7 августа в 14.09 произошла разгерметизация автоцистерны, перевозивший азотную кислоту.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС в Днепропетровской области, передает Укринформ.

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“ЧП произошло недалеко от поселка Петриковка, за пределами с. Ивановка Днепропетровской области. Водитель обратился в полицию и сообщил, что во время движения по дороге произошла разгерметизация цистерны, и из нее вытекает опасная жидкость. Спасатели ГСЧС создали водяную завесу для осаждения облака испарений. По состоянию на 16:00 утечка азотной кислоты остановлена“, - отметили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос о доставке к месту происшествия нейтрализующего вещества (каустической соды, гашеной извести).

Информации о пострадавших нет
Информации о пострадавших нет
ukrinform.ua

Спасатели ГСЧС создали водяную завесу для осаждения облака испарений
Спасатели ГСЧС создали водяную завесу для осаждения облака испарений
ukrinform.ua

Как сообщалось 16 июля, в Харьковской области взорвалась цистерна, погиб 21-летний рабочий.

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Теги: кислота, Днепропетровская обалсть
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