Цистерна азотной кислоты разлилась на трассе под Днепром

В ГСЧС уточнили, что автоцистерна перевозила 8 тонн азотной кислоты.

На трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) в Днепропетровской области 7 августа в 14.09 произошла разгерметизация автоцистерны, перевозивший азотную кислоту.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС в Днепропетровской области, передает Укринформ.

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“ЧП произошло недалеко от поселка Петриковка, за пределами с. Ивановка Днепропетровской области. Водитель обратился в полицию и сообщил, что во время движения по дороге произошла разгерметизация цистерны, и из нее вытекает опасная жидкость. Спасатели ГСЧС создали водяную завесу для осаждения облака испарений. По состоянию на 16:00 утечка азотной кислоты остановлена“, - отметили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос о доставке к месту происшествия нейтрализующего вещества (каустической соды, гашеной извести).

Информации о пострадавших нет ukrinform.ua

Спасатели ГСЧС создали водяную завесу для осаждения облака испарений ukrinform.ua

Как сообщалось 16 июля, в Харьковской области взорвалась цистерна, погиб 21-летний рабочий.