Цистерна азотной кислоты разлилась на трассе под Днепром
На трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) в Днепропетровской области 7 августа в 14.09 произошла разгерметизация автоцистерны, перевозивший азотную кислоту.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС в Днепропетровской области, передает Укринформ.
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“ЧП произошло недалеко от поселка Петриковка, за пределами с. Ивановка Днепропетровской области. Водитель обратился в полицию и сообщил, что во время движения по дороге произошла разгерметизация цистерны, и из нее вытекает опасная жидкость. Спасатели ГСЧС создали водяную завесу для осаждения облака испарений. По состоянию на 16:00 утечка азотной кислоты остановлена“, - отметили в пресс-службе.
Сейчас решается вопрос о доставке к месту происшествия нейтрализующего вещества (каустической соды, гашеной извести).
Как сообщалось 16 июля, в Харьковской области взорвалась цистерна, погиб 21-летний рабочий.