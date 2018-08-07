Во Львовской области мужчина зарезал знакомую

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта ударил женщину ножом в шею. Колото-резаное ранение повлекло смерть.

Ножевое ранение в шею привело к смерти женщины goloskarpat.info

Во Львовской области мужчина нанес знакомой смертельное ранение, после чего сам позвонил в полицию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что в Жидачевское отделение полиции 6 августа в 14:30 обратился 37-летний житель города Ходоров. Он сообщил, что убил свою 44-летнюю знакомую.

Читай также: В Харькове женщина из ревности убила пенсионера

“Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила, что заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударил женщину ножом в шею. Колото-резаное ранение повлекло смерть“, - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ладыжине романтическое предложение руки и сердца обернулось поножовщиной.