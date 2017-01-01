В цистерне перевозили около 8 тонн ядовитого вещества. Спасатели сделали водный занавес для осаждения паров.

В результате ЧП никто не пострадал dp.dsns.gov.ua

В Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) из автоцистерны вытекла азотная кислота, сообщает пресс-служба ГСЧС региона во вторник, 7 августа.

В небо поднялось ядовитое оранжевое облако. Приехавшие на место спасатели, сделали водный занавес для осаждения паров. В цистерне перевозили около 8 тонн вещества.

По состоянию на 16:00 спасатели остановили вытекание кислоты. Решается вопрос о доставке на место нейтрализующего вещества.

Сообщается, что в происшествии пострадавших нет. Ближайший населенный пункт от аварии находится на расстоянии 3 километров. На месте также работают сотрудники полиции.

Cмотрите фотогалерею: Под Днепром произошла утечка азотной кислоты

Как сообщалось, накануне в Италии автоцистерна с топливом взорвалась при столкновении с другим грузовиком. Водитель погиб, более 140 человек получили ранения.

Напомним, в апреле под Запорожьем перевернулась автоцистерна с топливом.

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