Волынянин пытался вывезти двух девушек для "эскорта" в Польшу

Мужчина был задержан. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

В Луцке задержали мужчину, который пытался выехать за границу с двумя женщинами - последних он намеревался “устроить на работу“ в секс-бизнесе. Об этом во вторник, 7 августа, стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Волынской области.

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Пограничники совместно с полицией задержали злоумышленника в пункте пропуска Ягодин, отметили в ведомстве.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины, и избрании ему меры пресечения.

Напомним, 25 июля на Буковине задержали сутенера, продававшего украинок в Италию.