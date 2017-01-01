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Волынянин пытался вывезти двух девушек для "эскорта" в Польшу

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Мужчина был задержан. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Злоумышленника задержали в пункте пропуска Ягодин
Злоумышленника задержали в пункте пропуска Ягодин
vol.gp.gov.ua

В Луцке задержали мужчину, который пытался выехать за границу с двумя женщинами - последних он намеревался “устроить на работу“ в секс-бизнесе. Об этом во вторник, 7 августа, стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Волынской области. 

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Пограничники совместно с полицией задержали злоумышленника в пункте пропуска Ягодин, отметили в ведомстве. 

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины, и избрании ему меры пресечения.

Напомним, 25 июля на Буковине задержали сутенера, продававшего украинок в Италию.

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Теги: Волынь, Луцк, торговля людьми, сутенер, секс-рабство
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