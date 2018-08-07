Суд требует найти нарколога, осматривавшего Зайцеву
Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове обязал полицию найти врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр Елены Зайцевой и обнаружила у нее наркотическое опьянение. Об этом по итогам судебного заседания во вторник, 7 августа, сообщает медиапроект Накипело.
"Суд обязал полицию найти Федирко и доставить на следующее заседание. Оно будет 11 сентября в 14:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее во вторник судья предложила перейти к нерешенному вопросу о допросе Федирко, которая не явилась и на это заседание.
При этом сторона обвинения попросила суд не вызывать Федирко, а опросить подозреваемую Зайцеву.
20 июля выяснилось, что в деле о смертельном ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова пропал один из основных свидетелей - нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов.
Ранее сообщалось, что Зайцева была под наркотиками в момент ДТП. Экспертиза Мнистерства здравоохранения установила наличие в крови Зайцевой кодеина и фенобарбитала.
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