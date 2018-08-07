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Суд требует найти нарколога, осматривавшего Зайцеву

Комментариев: 1
Один из основных свидетелей, который ранее пропал - врач, осматривавшая подозреваемую, должна присутствовать на следующем заседании суда.
Суд поручил найти нарколога, осматривавшего Зайцеву
Суд поручил найти нарколога, осматривавшего Зайцеву
objectiv.tv

Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове обязал полицию найти врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр Елены Зайцевой и обнаружила у нее наркотическое опьянение. Об этом по итогам судебного заседания во вторник, 7 августа, сообщает медиапроект Накипело.

"Суд обязал полицию найти Федирко и доставить на следующее заседание. Оно будет 11 сентября в 14:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее во вторник судья предложила перейти к нерешенному вопросу о допросе Федирко, которая не явилась и на это заседание.

При этом сторона обвинения попросила суд не вызывать Федирко, а опросить подозреваемую Зайцеву.

20 июля выяснилось, что в деле о смертельном ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова пропал один из основных свидетелей - нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов.

Ранее сообщалось, что Зайцева была под наркотиками в момент ДТП. Экспертиза Мнистерства здравоохранения установила наличие в крови Зайцевой кодеина и фенобарбитала.

 

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Теги: наркотики, ДТП, Харьков, суд, полиция, свидетель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
weightless    07.08.2018, 18:53
Оценка:  +1
weightless
Нифига уже не найдут...она либо в земле, либо в Ростовской области
папа Зайцев позаботился
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