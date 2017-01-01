В Украине обнаружили 1200 неисправных автобусов
В Украине в рамках проверок осмотрели 48 278 пассажирских транспортных средств. Среди них выявили 1191 технически неисправные. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба МВД.
За семь месяцев этого года было зарегистрировано 81 006 ДТП. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15 647 человек были травмированы.
Отмечается, что было зарегистрировано 239 ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов. Травмированы 440 человек, еще 30 человек погибли.
Безопасность на дорогах в Украине обеспечивают 540 экипажей патрульной полиции.
Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.
Ранее в полиции сообщили, что с начала года в рамках операции Перевозчик обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.
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