В Украине обнаружили 1200 неисправных автобусов

За две недели правоохранители проверили более 48 тысяч пассажирских транспортных средств.

В Украине в рамках проверок осмотрели 48 278 пассажирских транспортных средств. Среди них выявили 1191 технически неисправные. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба МВД.

“По состоянию на 6 августа этого года было осмотрено 48 278 транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров. Среди них выявлено 1191 технически неисправных, что составляет около 2,5% от осмотренных, в том числе 214 переоборудованные с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов. Также было выявлено 9602 нарушений ПДД и Правил перевозки пассажиров", - сообщили в полиции.

За семь месяцев этого года было зарегистрировано 81 006 ДТП. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15 647 человек были травмированы.

Отмечается, что было зарегистрировано 239 ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов. Травмированы 440 человек, еще 30 человек погибли.

Безопасность на дорогах в Украине обеспечивают 540 экипажей патрульной полиции.

Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.

Ранее в полиции сообщили, что с начала года в рамках операции Перевозчик обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

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