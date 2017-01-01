Нападение на ромов: координатору С14 смягчили меру пресечения

Сергею Мазуру разрешили находиться под домашним арестом только ночью, а не круглосуточно.

Апелляционный суд Киева во вторник, 7 августа, смягчил меру пресечения для координатора организации С14 Сергея Мазура, которого подозревают в погроме лагеря ромов в Киеве, передает РБК-Украина.

Суд отменил определение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте, частично удовлетворив апелляционную жалобу стороны защиты, и применил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Это означает, что Сергей Мазур должен быть дома с 22:00 до 6:00 утра", - пояснил адвокат Дмитрий Биловчук.

Мазура на два месяца посадили под домашний арест 18 июля. После заседания суда представители С14 принесли мусор с Лысой горы под здание Голосеевского райуправления полиции.

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