Заключенного в РФ Клыха вернули в колонию из психбольницы

Украинец пожаловался на боль в почках и рассказал о психотропных лекарствах, которые ему вводили в больнице.

Станислав Клых после пребывания в психиатрической больнице вернулся в колонию. В разговоре с матерью он рассказал, что в больнице его накачали психотропными препаратами. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своей странице в Facebook.

Она рассказала, что поговорила с матерью украинского заключенного Тамарой, которой наконец-то удалось пообщаться с сыном и узнать о его состоянии здоровья.

"Поговорила с мамой Станислава Клыха - Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали. Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", - сообщила Денисова.

Омбудсмен также рассказала Тамаре Клых о необходимости написать заявление и о том, какие документы ей нужно оформить для получения государственной помощи как члену семьи заключенного.

Ранее правозащитники разыскали украинца Клыха в психбольнице, куда его поместили без его согласия.

Ранее в организации Amnesty International рассказали, что Клых прошел насильное лечение в психиатрической больнице, после чего изменилось его поведение, а мама сообщает о следах пыток. Правозащитники считают, что к Клыху применили методы "советской карательной психиатрии", чтоб сломить волю.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet