Бочковский выиграл суд о должности главы ГСЧС

Апелляционный суд восстановил чиновника в должности и постановил выплатить ему более полмиллиона гривен зарплаты.

Апелляционный суд Киева принял отклонил жалобу Кабмина, восстановив в должности начальника ГСЧС Сергея Бочковского, сообщает 112 Украина во вторник, 7 августа.

По словам адвокатов Бочковского, экс-чиновник может выйти на работу либо сегодня вечером, либо завтра утром. Сейчас они ожидают печатную версию судебного решения.

"Также суд постановил, что Сергею Бочковскому должны компенсировать всю его зарплату за период с марта 2015 года, а это свыше 500 тыс. гривен", - передает корреспондент.

Сам Бочковский заявил, что все, кто причастен к его делу, должны нести ответственность.

"Относительно того, что совершили со мной и с моим заместителем, когда на людей, которые год работали на народ, помогая и создавая ту систему гражданской защиты, которая была признана одной из лучших даже нашими западными коллегами, дали высшую награду - наручники, то за это должны понести ответственность", - сказал он после заседания.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского с должности председателя ГСЧС. Вскоре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном возобновлении в должности председателя ГСЧС. Ведомство отказалось исполнять решение суда.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель ГСЧС Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.

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