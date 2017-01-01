В Украине снижается число заболевших корью

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 31-ю неделю 2018 года корью заболели 755 человек - 319 взрослых и 436 детей. Это на 8,2% меньше, чем на предыдущей неделе. С начала года корью заболели 28 185 человека - 11 437 взрослых и 16 748 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5451 человек: 1715 взрослых и 3737 детей), Закарпатской (всего 2932 человека: 545 взрослых и 2387 детей), Ивано-Франковской (всего 2673 человека: 763 взрослых и 1910 детей), Одесской (всего 2188 человек: 1113 взрослых и 1075 детей), городе Киев (всего 1933 человека: 1192 взрослых и 741 ребенок) и Тернопольской (всего 1489 человек: 576 взрослых и 913 детей) областях.

С начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек, в том числе девять детей. Последний летальный случай был зафиксирован две недели назад.