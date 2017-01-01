На Закарпатье ромы устроили массовую драку на выборах барона
В результате драки в больницу был доставлен 24-летний мужчина с травмой головы, еще шестеро - с незначительными повреждениями.
Во вторник, 7 августа, в селе Подвиноградов на Закарпатье произошла массовая драка, сообщает Мukachevo.net.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что местные цыгане выбирали нового барона, в результате чего возник конфликт.
Из-за драки в больницу с травмой головы был доставлен 24-летний мужчина. Еще 6 человек с незначительными повреждениями.
Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство.
Это не первый инцидент с цыганами в Подвиноградове. В начале года там разгорелся конфликт из-за двора, где те любили ночевать. Это вывело из себя местных жителей, и они заварили ворота во двор.
Впоследствии состоялась встреча общины с представителями нацменьшинства. В ходе дискуссий, ром-владелец согласился продать дом и дал неделю на его покупку.
Отметим, из-за нескольких нападений на лагеря ромов в МВД создали рабочую группу по вопросу интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество. Всего в Украине проживает больше 100 тысяч данной национальности.
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