На свадебном застолье на Волыни отравились десятки людей

В ходе бактериологического обследования в ресторане была обнаружена сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки.

10 человек оказались на больничных койках MRPL.city

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована на Волыни. Там массовое заболевание возникло после празднования свадьбы в ресторанном комплексе Усадьба на источниках, который расположен в селе Ромашковка Киверцовского района. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает Сегодня.

Отмечается, что среди заболевших были также дети.

"Свадьбу отпраздновали 28 июля, а первые симптомы болезни у заболевших появились 29 июля. С признаками острой кишечной инфекции к медикам обратились 22 человека, из них трое детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно. Течение заболеваний легкой и средней степени тяжести", – сообщили в областном лабораторном центре МОЗ Украины.

По результатам бактериологического обследования у больных подтвержден диагноз "сальмонеллез".

Первые заболевшие уже выписаны из инфекционной больницы.

В ходе эпидемиологического расследования проведено бактериологическое обследование пищеблока, продуктов питания, питьевой воды, а также работников ресторанного заведения. По результатам лабораторных исследований в одной пробе с оборудования на пищеблоке была обнаружена сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщалось, в Житомире заключенных кормили курятиной с сальмонеллой.

Напомним, за шесть месяцев 2018 года в Украине острые кишечные инфекции диагностировали у 47256 человек.

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