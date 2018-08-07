В Украине самый дешевый в мире интернет
Недавнее исследование Numbeo показало, что в Украине самые низкие в мире тарифы на использование интернета.
Исследователи указали средние цены в американских долларах в месяц за безлимитный интернет скоростью более 60 Мб в секунду.
Так, украинцам его стоимость в среднем обходится в пять долларов в месяц.
А самый дорогой интернет в Аддис-Абебе (Эфиопия, 244,76 долл.), Гамильтоне (Бермудские острова, 149,45 долл.), Хараре (Зимбабве, 124,70 долл.), Абу-Даби (ОАЭ, 116,84 долл.) и Анкоридже (США, 105,64 долл.).
Среди украинских городов самые дешевые тарифы в Одессе (4,63 долл.), Киеве (4,34 долл.), Днепре (4,28 долл.), Львове (3,93 долл.) и в Сумах (3,01 долл.).
Всего было проанализировано 546 городов мира.
Отметим, что Numbeo - это одна из самых крупных в мире база данных о городах и странах. Компания предоставляет информацию об условиях жизни, включая стоимость жизни, показатели жилья, здравоохранение, транспорт, преступность и загрязнение.
Как сообщалось, в Грузии опрос выявил никогда не слышавших об интернете граждан.
Напомним, в Facebook создают спутник для раздачи интернета из космоса.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
П.С. Анкоридже (США) 105 долларов, минимальная пенсия в США около 800 долларов, 13% выходит )