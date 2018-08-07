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В Украине самый дешевый в мире интернет

Комментариев: 5
Среди украинских городов лидируют в дешевизне крупные областные центры - Одесса, Киев, Днепр и Львов.
Украинцы платят за интернет меньше всех
Украинцы платят за интернет меньше всех

Недавнее исследование Numbeo показало, что в Украине самые низкие в мире тарифы на использование интернета.

Исследователи указали средние цены в американских долларах в месяц за безлимитный интернет скоростью более 60 Мб в секунду.

Так, украинцам его стоимость в среднем обходится в пять долларов в месяц.

А самый дорогой интернет в Аддис-Абебе (Эфиопия, 244,76 долл.), Гамильтоне (Бермудские острова, 149,45 долл.), Хараре (Зимбабве, 124,70 долл.), Абу-Даби (ОАЭ, 116,84 долл.) и Анкоридже (США, 105,64 долл.).

Среди украинских городов самые дешевые тарифы в Одессе (4,63 долл.), Киеве (4,34 долл.), Днепре (4,28 долл.), Львове (3,93 долл.) и в Сумах (3,01 долл.).

Всего было проанализировано 546 городов мира.

Отметим, что Numbeo - это одна из самых крупных в мире база данных о городах и странах. Компания предоставляет информацию об условиях жизни, включая стоимость жизни, показатели жилья, здравоохранение, транспорт, преступность и загрязнение.

Как сообщалось, в Грузии опрос выявил никогда не слышавших об интернете граждан.

Напомним, в Facebook создают спутник для раздачи интернета из космоса.

 

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Теги: Украина, рейтинг, интернет, Интернет-связь, тарифы
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Источник: 112.ua

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Комментариев (6)
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shurag    07.08.2018, 22:10
Оценка:  +1
shurag
зато в Украине и наинизшие зарплаты в мире
lomlomlom    07.08.2018, 22:05
Оценка:  +1
lomlomlom
Следуя информации приведенной в статье стоимость интернета в украине приблизительно 10% пенсии. Подскажите в какой стране здирают больше?
Asmo    07.08.2018, 22:44
Оценка:  0
Asmo
Ну вот же написали что в Хараре (Зимбвабве) 124 доллара, нет информации сколько там пенсия, но средняя зарплата по стране 17 долларов..
П.С. Анкоридже (США) 105 долларов, минимальная пенсия в США около 800 долларов, 13% выходит )
valneo    07.08.2018, 21:53
Оценка:  +4
valneo
Эту мульку автор написал чтобы цены поднять как в метро?
CпасительМаккейн    07.08.2018, 21:49
Оценка:  +2
CпасительМаккейн
Стремимся к Эфиопии изо всех сил!!!Жыты по-новому!!!
антирусич    07.08.2018, 21:47
Оценка:  -5
антирусич
Центральные оптоволоконные линии связи принадлежат Укртелекому. Их установили уже после приватизации. Весь интернет в Украине проходит через линии Укртелекома.
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