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В Харькове зафиксирован случай заболевания малярией

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Иностранца госпитализировали через несколько дней после ухудшения самочувствия. Это уже шестой случай малярии в области с начала года.
В Харькове зафиксировали шестой случай малярии
В Харькове зафиксировали шестой случай малярии
Getty Images

У гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, обнаружили малярию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Ухудшение самочувствия у больного появилось еще 1 августа. А 4 августа его госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом "малярия".

С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрировано шесть случаев малярии, в том числе два - у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африканского континента.

Малярия - инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь значительно распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африканского континента.

Испытания первой в мире вакцины от малярии начнутся в 2018 году

 

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Теги: малярия, Харьков, Африка, болезнь, инфекция, Нигерия
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Источник: korrespondent.net

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