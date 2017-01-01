В Харькове зафиксирован случай заболевания малярией

Иностранца госпитализировали через несколько дней после ухудшения самочувствия. Это уже шестой случай малярии в области с начала года.

У гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, обнаружили малярию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Ухудшение самочувствия у больного появилось еще 1 августа. А 4 августа его госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом "малярия".

С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрировано шесть случаев малярии, в том числе два - у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африканского континента.

Малярия - инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь значительно распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африканского континента.

Испытания первой в мире вакцины от малярии начнутся в 2018 году

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