Порошенко выразил поддержку суверенитету Грузии

Глава государства уверен, что совместными действиями можно заставить Кремль прекратить агрессию и уважать международное право.

Президент Украины Петр Порошенко в день 10-летней годовщины начала российской агрессии против Грузии заявил о поддержке суверенитета страны.

"В этот день выражаем искреннюю поддержку и солидарность с нашими друзьями в Грузии. Ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Дерзкая агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право", – написал Порошенко в Facebook. "В этот день выражаем искреннюю поддержку и солидарность с нашими друзьями в Грузии. Ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Дерзкая агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право", – написал Порошенко в Facebook.

Он указал, что для Москвы более близкими являются имперские амбиции и "вечное тяготение к захвату чужих территорий".

Также глава государства отметил, что совместными усилиями удастся прекратить агрессию РФ против Украины и Грузии.

"Совместными действиями, нашим единством и солидарностью мы обязательно заставим Кремль прекратить агрессию, уважать международное право и восстановим территориальную целостность и Украины, и Грузии", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт между Абхазией , Южной Осетией, Россией, с одной стороны, и Грузией – с другой.

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