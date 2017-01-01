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Порошенко и Помпео провели телефонный разговор

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Госсекретарь поздравил украинского президента с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.
Петр Порошенко и Майк Помпео провели беседу
Петр Порошенко и Майк Помпео провели беседу
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
 
Во время беседы стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины.
 
Отмечается, что подходы США по политике в отношении России остаются четкими и санкции в отношении Москвы будут сохраняться, пока не восстановится суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. 
 
Собеседники также обсудили вопрос продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.
 
Внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и ползаключенных, содержащихся в России, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. Порошенко напомнил, что Олег Сенцов, осужденный в РФ, голодает уже 86 дней.
 
"Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса Киева на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ", - говорится в сообщении администрации президента.

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Теги: Россия, Украина-США, Крым, Порошенко, Госсекретарь, агрессия России, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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