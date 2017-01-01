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В Луганской области задержан "командир взвода" сепаратистов

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В Северодонецк мужчина приехал по личным делам, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному объявлено подозрение
Задержанному объявлено подозрение
Пресс-центр СБУ

Военные контрразведчики Службы безопасности в составе Объединенных сил задержали в Северодонецке Луганской области "командира взвода" самопровозглашенной ЛНР. Как сообщает пресс-центр СБУ, в составе группировки задержанный принимал участие в нападении на военные части украинской армии.

По данным правоохранителей, в 2014 году житель Северодонецка присоединился к сепаратистам. Вместе с ними, вооруженный гранатометом и пулеметом Калашникова, он принимал участие в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Национальной гвардии Украины.

А также руководил незаконным вооруженным формированием в качестве "командира взвода" - подконтрольные ему сепаратисты несли "службу" на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и в окрестностях Луганска.

Задержанному объявлено подозрение, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие.

Ранее военнослужащие Нацгвардии за два дня задержали семь человек по подозрению в сотрудничестве с сепаратистами ДНР и ЛНР.

 

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Теги: СБУ, задержание, сепаратисты, ЛНР, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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