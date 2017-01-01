В Луганской области задержан "командир взвода" сепаратистов
Военные контрразведчики Службы безопасности в составе Объединенных сил задержали в Северодонецке Луганской области "командира взвода" самопровозглашенной ЛНР. Как сообщает пресс-центр СБУ, в составе группировки задержанный принимал участие в нападении на военные части украинской армии.
По данным правоохранителей, в 2014 году житель Северодонецка присоединился к сепаратистам. Вместе с ними, вооруженный гранатометом и пулеметом Калашникова, он принимал участие в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Национальной гвардии Украины.
А также руководил незаконным вооруженным формированием в качестве "командира взвода" - подконтрольные ему сепаратисты несли "службу" на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и в окрестностях Луганска.
Задержанному объявлено подозрение, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие.
Ранее военнослужащие Нацгвардии за два дня задержали семь человек по подозрению в сотрудничестве с сепаратистами ДНР и ЛНР.
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