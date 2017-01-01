Итоги 7 августа: гражданство в ЕС по-новому и 10 лет оккупации РФ Абхазии и Южной Осетии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда ВC России оккупировали часть территории Грузии EPA/UPG

США потребовали отвода вооружения РФ с территории Грузии; новые нормы предоставления гражданства странами-членами ЕС: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Международные резервы Украины упали

В Нацбанке сообщили, что международные резервы Украины в июле 2018 года сократились на 230 миллионов долларов (1,3%) и по состоянию на 1 августа составляли 17,748 миллиарда долларов.

По данным регулятора, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу, а также интервенциями НБУ на межбанковском валютном рынке.

В НБУ заявили, что трудовая миграция в Украине достигла угрожающего уровня

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающего уровня для будущего украинской экономики.

По его словам, новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица.

Вчера исполнилось 10 лет со дня, когда ВC России оккупировали часть территории Грузии

Соединенные Штаты призвали Россию отвести вооружение с территории Грузии на довоенные позиции.

В свою очередь Европейский Союз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

В ЕС заявили об изменении правил предоставления гражданства

Еврокомиссия намерена в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала страны Евросоюза к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран и упомянула Кипр, Мальту и Грецию, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание или полноценное гражданство лицам из Китая, России и других бывших республик СССР.