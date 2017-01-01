Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 7 августа: гражданство в ЕС по-новому и 10 лет оккупации РФ Абхазии и Южной Осетии

Комментариев: 0
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда ВC России оккупировали часть территории Грузии
Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда ВC России оккупировали часть территории Грузии
EPA/UPG

США потребовали отвода вооружения РФ с территории Грузии; новые нормы предоставления гражданства странами-членами ЕС: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Международные резервы Украины упали

В Нацбанке сообщили, что международные резервы Украины в июле 2018 года сократились на 230 миллионов долларов (1,3%) и по состоянию на 1 августа составляли 17,748 миллиарда долларов.

По данным регулятора, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу, а также интервенциями НБУ на межбанковском валютном рынке.

 

В НБУ заявили, что трудовая миграция в Украине достигла угрожающего уровня

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающего уровня для будущего украинской экономики.

По его словам, новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица.

 

Вчера исполнилось 10 лет со дня, когда ВC России оккупировали часть территории Грузии

Соединенные Штаты призвали Россию отвести вооружение с территории Грузии на довоенные позиции.

В свою очередь Европейский Союз  заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

 

В ЕС заявили об изменении правил предоставления гражданства

Еврокомиссия намерена в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала страны Евросоюза к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран и упомянула Кипр, Мальту и Грецию, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание или полноценное гражданство лицам из Китая, России и других бывших республик СССР.

Поделись:
Теги: итоги дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь