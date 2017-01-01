Сутки в ООС: 36 обстрелов, у боевиков есть потери

По данным разведки трое боевиков ликвидировано и еще девять получили ранения. Среди бойцов ВСУ раненых нет.

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в минувшие сутки, 7 августа, сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

Потерь среди украинских военных нет, сообщается в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook.

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Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. “Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино“, - сообщают в ООС.

Кроме этого, сепаратисты обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

С начала 8 августа, по данным штаба, сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино.

По данным разведки трое боевиков ликвидировано и еще девять получили ранения.

Так по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлиц), трое боевиков погибли при наезде на мину.

“Конечно же, представители Дырляндии написали героические подвиги своих боевиков, не забыли про мирных жителей добавить и женщин. Вот только у врагов, которые взяли в руки оружие и убивают украинцев, нет пола и возраста. И еще забыли дописать про мину, на которую ночью наехал данный сепаромобиль“, - написал офицер в Facebook со ссылкой на паблики боевиков.

Напомним, 7 августа боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего были ранены трое бойцов ВСУ. При этом, по данным разведки, один боевик был уничтожен и еще четверо были ранены.

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ зарегистрировала на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей резкое увеличение количества тяжелого вооружения и военной техники у боевиков.