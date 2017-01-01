Минздрав обновил список бесплатных лекарств

Чтобы попасть в список бесплатных для украинцев препаратов иностранные компании существенно снизили цены, утверждают в Минздраве.

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Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы Доступные лекарства. В реестр вошло 261 лекарство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что теперь 59 препаратов пациенты смогут получать бесплатно. Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 из них были бесплатны.

"В прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, а в течение следующих шести месяцев их количество составит более 14 млн", – говорится в сообщении.

В числе бесплатных препаратов включены не только лекарства украинских производителей, но и иностранных компаний.

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Так, чтобы попасть в список бесплатных для украинцев препаратов словенская компания КРКА снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция). В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.

Напомним, программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. Чтобы получить препараты по этой программе, нужно получить у врача рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить лекарства бесплатно или со существенной скидкой. В программе участвует около восьми тысяч аптек.