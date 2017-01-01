Связисты ВСУ отмечают профессиональный праздник

Воины-связисты входят в состав всех родов войск.

День войск связи впервые отпраздновали в 2000 году. Соответствующий указ № 154/2000 был подписан экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Именно в этот день, 8 августа 1920, в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.

“Учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства, постановляю: установить в Украине праздник - день войск связи, который будет отмечаться ежегодно 8 августа“, - говорится в тексте указа.

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С началом независимости Украины 3 января 1992 управления связи Краснознаменного Киевского военного округа приняло на себя управление системой и войсками связи Киевского, Прикарпатского, Одесского военных округов, а в дальнейшем - войсками связи Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны. С этого и началось формирование Управления связи Главного штаба ВСУ в нашем государстве.

Стоит отметить, что военная связь является одной из основных составляющих всех военных действий, поскольку без нее невозможно координировать и управлять войсками. Войска связи - один из немногих родов специальных войск, который даже в мирное время выполняет не условные, а по сути, реальные боевые задачи.

Сейчас войска связи - это специальные войска, предназначенные для обеспечения связи и управления войсками Вооруженных сил, его техническая основа, а воины-связисты входят в состав всех родов войск. Сейчас специальность военного связиста одна из самых востребованных в зоне военных действий на востоке Украины.

Напомним, 3 августа в Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины.

Ожидается, что в этом году парад будет одним из крупнейших. В нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.