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В киевском ТЦ засняли "командную" работу воров

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Преступники слаженно действовали в паре.
На видео хорошо видны лица преступников
На видео хорошо видны лица преступников
скриншот из видео

На Оболони в Киеве в торговом центре пара злоумышленников ограбила магазин чая и кофе.

Видеозапись с камер наблюдения опубликована на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

“Помогите поймать воров! Вчера в ТЦ Полярный в Киев, ул. Петра Калнишевського, 2 около 19:00 обчистили кассу торговой точки Чай кофе. Оболонь“, - отмечается в сообщении.

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На кадрах отчетливо видно, что пока один из злоумышленников отвлекает продавца чая, его напарник ищет удобный момент для совершения кражи. В конце концов одному из воров удается завладеть деньгами из “кассы“ и спокойно покинуть место преступления.

В комментариях к посту в соцсети пользователи резонно отмечают, что есть элементарные правила техники безопасности для магазинов: “никаких личных вещей на рабочем месте, касса только сейфовая закрытая(чек пробил ящик открылся)“.

Как сообщалось 7 июня, ограбление женщины на Березняках в Киеве сняли на видео.

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Теги: касса, воры, кража, Киев, Оболонь
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