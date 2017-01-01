Во Львове ВАЗ сбил троих пешеходов: погибла старушка
Вечером вторника, 7 августа, во Львове произошло ДТП с автомобилем ВАЗ-2109. Легковушка с 19-летним местным жителем за рулем сбила троих человек - пожилую женщину, женщину и мальчика. В результате аварии пострадавшая старушка 70 лет скончалась на месте, 33-летняя львовянка и 11-летний ребенок госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Нацполиции во Львовской области.
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“Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа в 21:23 на перекрестке улиц Пасечная и Лисинецкая во Львове. Водитель автомобиля “ВАЗ-2109“, 19-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте“, - говорится в сообщении.
В результате ДТП от полученных травм 70-летняя жительница Львова погибла на месте. Двух других пешеходов, 33-летнюю львовянку и 11-летнего мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. За такое преступление предусмотрено наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Skoda въехала в три машины. Погиб водитель.