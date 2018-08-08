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Без воды сидят пол Кропивницкого и правый берег Днепра

Комментариев: 1
Изношенные железные трубы водопровода меняют на пластиковые -людей в жару оставили без воды на несколько дней.
Воду для жителей будут подвозить цистернами
Воду для жителей будут подвозить цистернами
unian.net

Половину Кропивницкого и правый берег Днепра в летнюю жару оставили без воды на несколько дней. Также 8 августа на двое суток без воды осталась правобережная часть миллионного Днепра, а также некоторые другие города и поселки Днепропетровщины.

Половина 200-тысячного Кропивницкого в 35-градусную жару осталась без воды минимум на четыре дня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что левобережную часть города временно лишили централизованного водоснабжения из-за замены изношенных железных труб водопровода на новые пластиковые. Отмечается, что горожан заранее предупреждали об отключении и просили запастись водой. Однако в условиях жары запасов может хватить ненадолго. Поэтому воду будут подвозить цистернами.

А причиной "засухи" в части Днепропетровской области в летнюю жару стали плановые ремонтно-профилактические работы на Аульском водоводе. Возобновить подачу воды обещают утром 10 августа.

Как сообщалось 25 июля, хлор для очистки воды подорожал в три раза.

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Теги: водоснабжение, Кропивницкий, Днепр
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.08.2018, 12:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
Менять, по-любому, надо. Зимой было бы лучше?
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