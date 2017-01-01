Рабинович снова арестовал виллу Левочкиных во Франции

Апелляционный суд оставил в силе решение по аресту виллы народных депутатов Украины Сергея и Юлии Левочкиных на Лазурном берегу Франции и назначил повторное рассмотрение дела на 21 сентября текущего года. Рано обрадовались – придется возвращать награбленное. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя“ Вадим Рабинович, комментируя появившиеся в СМИ заявления о том, что он, якобы, “проиграл дело в суде Франции в пользу Левочкиных“. Там же опубликованы скрины соответствующих документов.

Сегодня утром ряд отечественных СМИ сообщил с устной ссылкой о том, что, якобы, народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя“ Вадим Рабинович проиграл во Франции суд против народного депутата, одного из лидеров “Оппозиционного блока“ Сергея Левочкина и его сестры – народного депутата Юлии Левочкиной, из-за чего, цитируем, “потерял 500 тысяч евро“. По словам адвоката Левочкиной, в решении суда указывается, что Рабинович якобы не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.

Напомним, ранее Левочкины отрицали наличие такой виллы во Франции, а затем оспаривали в судебных инстанциях ее арест со стороны Рабиновича в пользу Украины.

В ответ Вадим Рабинович опубликовал документ апелляционной инстанции, из которого следует, что решение, которое адвокаты Левочкиных громко назвали “победой над Рабиновичем“, приостановлено, а повторное рассмотрение дела перенесено на 21 сентября текущего года. Он также опубликовал скрин письма своего адвоката во Франции, подтверждающего это решение.

“По суду во Франции с группой Левочкиных. Во-первых, рано они обрадовались. Во-вторых, апелляционная инстанция все решения в пользу этой бригады остановила (соответствующий документ публикую ниже). В-третьих, действительно, они представили в суд Ниццы бумаги о том, что народный депутат Украины не имеет права бороться за то, чтобы вернуть в Украину незаконно нажитое, – это действительно позиция нашей нынешней власти. Нас будут и дальше грабить, а мы не имеем права сопротивляться. А вот хрен вам – ВСЕ НАГРАБЛЕННОЕ ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ!“ – так эмоционально прокомментировал суть происходящего Вадим Рабинович в Facebook.

Напомним также, что еще в феврале 2018 года народный депутат Украины и лидер партии “За життя“ Вадим Рабинович заявил, что решением суда города Ницца (Франция) арестована недвижимость народного депутата и одного из лидеров “Оппозиционного блока“ Сергея Левочкина и его сестры. Политик заявил, что он заплатил за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции более 400 тысяч евро личных средств.

Информация от суда Ниццы, когда пройдет следующее заседание:

Письмо адвоката во Франции, который отстаивает сторону Вадима Рабиновича: