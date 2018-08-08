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На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских скаутов из Львова

Комментариев: 4
Кирилл Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством Российской Федерации во Львове.
Кирилл Арбатов в центре
Кирилл Арбатов в центре
zakarpattya.net.ua

Глава Федерации скаутов Галицкая Русь Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Раховского района Закарпатской области Украины, 7 августа, были похороны.

Об этом рассказал бывший глава Русского движения на Украине, который теперь находится в России, Александр Свистунов, передает Закарпаття онлайн.

“Есть версия, что он повесился, но это версия. Версий очень много. Никто ничего точно не знает“, - сказал Свистунов.

Он уточнил, что Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством Российской Федерации во Львове.

Ранее пророссийские скауты из Галицкой Руси проводили на Закарпатье несанкционированные раскопки воинских захоронений, а также цепляли ужгородцам символы Русского мира.

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Галицкая Русь также занималась восстановлением советских памятников во Львове: могил разведчика Николая Кузнецова и Героя Советского Союза Александра Марченко, памятника Скорбящая Родина-мать, памятника воинам, павшим в годы Первой мировой войны, братской могилы советских танкистов - экипажа танка Т -34-76.

Как сообщалось 26 июля, в Москве умер украинский активист.

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Теги: самоубийство, скауты, россиянин, Закарпатье
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Комментариев (4)
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Woodbrother    08.08.2018, 12:20
Оценка:  +1
Woodbrother
Не ту могилу видать разрыл выродок. Не все спокойно могут воспринимать осквернение надгробий.
lusyika    08.08.2018, 12:19
Оценка:  +3
lusyika
На його пиці ВСЕ написано - бояришнік лєпший друг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Shurat77    08.08.2018, 11:45
Оценка:  -4
Shurat77
очень хороший парень, настоящий патриот был.
Боцман_Кобза    08.08.2018, 11:53
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Патриот чего?
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