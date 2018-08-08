На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских скаутов из Львова

Кирилл Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством Российской Федерации во Львове.

Глава Федерации скаутов Галицкая Русь Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Раховского района Закарпатской области Украины, 7 августа, были похороны.

Об этом рассказал бывший глава Русского движения на Украине, который теперь находится в России, Александр Свистунов, передает Закарпаття онлайн.

“Есть версия, что он повесился, но это версия. Версий очень много. Никто ничего точно не знает“, - сказал Свистунов.

Он уточнил, что Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством Российской Федерации во Львове.

Ранее пророссийские скауты из Галицкой Руси проводили на Закарпатье несанкционированные раскопки воинских захоронений, а также цепляли ужгородцам символы Русского мира.

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Галицкая Русь также занималась восстановлением советских памятников во Львове: могил разведчика Николая Кузнецова и Героя Советского Союза Александра Марченко, памятника Скорбящая Родина-мать, памятника воинам, павшим в годы Первой мировой войны, братской могилы советских танкистов - экипажа танка Т -34-76.

Как сообщалось 26 июля, в Москве умер украинский активист.