Херсон накрыло зловоние
Во всех районах Херсона в воздухе на данный момент ощущается вонь. Она вызвана отходами птицеводства, вывезенными на поле недалеко от города, сообщает со ссылкой на Херсонскую облгосадминистрацию Укринформ.
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“7 августа получены многочисленные жалобы граждан из всех районов Херсона на вонь в воздухе. Оперативной группой ГУ ГСЧС предварительно обнаружен источник загрязнения в виде вывезенных на поле отходов птицеводства за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района. Отходы выгружены на поле на площади длиной почти километр. А ветер, дующий именно оттуда в направлении Херсона, приносит вонь в город“, - рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА.
Откуда именно появились эти отходы на поле пока не установлено. Однако, как отмечают в департаменте, они могут быть вывезены с расположенной в Белозерском районе мощной птицефабрики.
“Учитывая такое большое количество отходов на поле, больше им неоткуда взяться там, как с птицефабрики“, - заявили в ОГА.
Напомним, ранее Минздрав назвал опасные для купания пляжи в 20 областях Украины.