В Одесской области педофил растлевал 14-летнюю падчерицу

Ребенок был запуган педофилом и боялся рассказать о происходящем родителям.

В Одесской области открыто уголовное производство против 40-летнего педофила, который растлевал свою падчерицу - подростка. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, заявление в полицию написали родственники 14-летней девочки.

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Ребенок рассказал, что 40-летний отчим в течение нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же по отношению к ней. Запуганная мужчиной девочка долгое время боялась признаться матери, и сделала это только сейчас. В данный момент с ней работают психологи.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия и ждали возвращения домой подозреваемого, последний, заметив полицейских, стал убегать. Однако, через несколько минут преследования, его остановили на одной из улиц города, где он пытался спрятаться.

“Ведомости по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, - говорится в сообщении полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии мать продавала своего девятилетнего сына педофилам через даркнет.