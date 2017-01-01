На Закарпатье стреляли в начальника погранзаставы

Стрелявшему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Сообщение о нападении в селе Большой Бычков, правоохранители Раховского отделения полиции получили вчера, около 19:00 вечера. К ним обратился инспектор пограничной службы, рассказал, что был избит майор, начальник пограничной заставы.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

В Главном управлении национальной полиции уточнили, что на место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что произошел конфликт между начальником погранзаставы 1989 года рождения и 2 местными жителями.

Правоохранители уже установили их личности, это житель села Большой Бычков, 1994 года рождения и житель Рахова, 1981 года рождения.

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Во время конфликта, причина которого до сих пор выясняется полицией, мужчина из Рахова выстрелил в пограничника из спецсредства Вий, это оружие с резиновыми пулями. Оно было официально зарегистрировано. Он совершил 2 выстрела, в результате чего работник пограничной службы получил ранения.

Как диагностировали предварительно врачи, у пограничника закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Мужчина госпитализирован в больницу.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 статьи 345 УК, а именно умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей. Это предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК, они взяты под стражу на 3 суток, а далее следователи готовят представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 15 мая, на Закарпатье пограничников забросали камнями.