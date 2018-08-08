В Харькове на клумбе у жилого дома нашли гранату

Возбуждено уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Прямо в центре Харькова, неподалеку от жилого дома, обнаружили гранату в цветнике. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Украины в Харьковской области.

“Бдительные жители заметили боеприпас в клумбе на улице Братской. Сообщение о данном происшествии поступило в полицию 7 августа около 6:00“, - говорится в сообщении.

Полиция приехала по адресу вызова и быстро обнаружила взрывоопасный предмет.

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“Эксперты идентифицировали его как гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2. Боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются“, - отметили в ГУНП.

Информацию по данному факту зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, во вторник, 7 августа, под Запорожьем в вагоне с каолиновой глиной нашли боеприпасы. Боеприпасы были изъяты и переданы на экспертизу.