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В Харькове на клумбе у жилого дома нашли гранату

Комментариев: 1
Возбуждено уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.
Неизвестные поместили боеприпас прямо на клумбу
Неизвестные поместили боеприпас прямо на клумбу
hk.npu.gov.ua

Прямо в центре Харькова, неподалеку от жилого дома, обнаружили гранату в цветнике. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Украины в Харьковской области.  

“Бдительные жители заметили боеприпас в клумбе на улице Братской. Сообщение о данном происшествии поступило в полицию 7 августа около 6:00“, - говорится в сообщении.

Полиция приехала по адресу вызова и быстро обнаружила взрывоопасный предмет.

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“Эксперты идентифицировали его как гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2. Боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются“, - отметили в ГУНП.

Информацию по данному факту зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, во вторник, 7 августа, под Запорожьем в вагоне с каолиновой глиной нашли боеприпасы.  Боеприпасы были изъяты  и переданы на экспертизу. 

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Теги: Харьков, граната, боеприпасы, незаконное обращение с оружием, жилой дом, клумба
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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    08.08.2018, 13:15
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Кто-то закопал запал, а из него граната выросла! Да не оскудеет земля святая! Слава Украине!!!
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