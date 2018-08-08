Суд отменил арест бывшего телеканала Арбузова

Арест на телеканал был наложен судом 23 июня 2016 года.

Ранее Арбузов выступил с заявлением, в котором категорически опровергал обвинения в его адрес wikipedia.org

Печерский районный суд Киева отменил арест корпоративных прав ООО Банковское телевидение (БТБ) в уголовном производстве в отношении экс-главы Национального банка Сергея Арбузова.

Об этом говорится в решении суда, опубликованного в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.

В суд обратился с ходатайством представитель Министерства информационной политики и просил отменить арест корпоративных прав телеканала Банковское телевидение, который был наложен судом еще 23 июня 2016 года. Арест привел к тому, как отметил представитель министерства, что Мининформполитики не может распоряжаться корпоративными правами телеканала, который им подчинен.

Прокурор Генпрокуратуры в уголовном производстве в отношении Арбузова не возражал против снятия ареста. В связи с этим, суд удовлетворил ходатайство министерства и отменил арест на корпоративные права ООО Банковское телевидение, учредителем которого является Министерство информационной политики.

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Напомним, 20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными Национального банка Украины при создании телеканала Банковское телевидение. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).

ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создание ТМСН за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".

Как известно, еще в 2014 году, Сергей Арбузов и его семья ожидают скорейшего завершения следствия и принятия законного решения, согласно которому все арестованное имущество вернется владельцам. Тогда же Арбузов подал в суд на СБУ.

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