В Харькове покончил с собой иностранный студент

28-летний иностранец выпрыгнул из окна восьмого этажа.

В Харькове покончил с собой 28-летний мужчина, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоэтажки. Тело обнаружили в ночь на 8 августа, сообщает Нацполиция Украины в Харьковской области.

Следователи подтвердили факт самоубийства hk.npu.gov.ua

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Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию около 03:00 ночи. Инцидент произошел на проспекте Победы. Выехав на место, полиция установила личность погибшего. Им оказался 28-летний иностранец, который арендовал квартиру в том доме, возле которого впоследствии нашли тело, и учился в Харькове. Уроженцем какой страны был самоубийца, в полиции умолчали.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия hk.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“.

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Напомним, в этот же день в учебном центре ВСУ Десна застрелился военный. Что стало причиной самоубийства, выясняет следствие.