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В Харькове покончил с собой иностранный студент

Комментариев: 1
28-летний иностранец выпрыгнул из окна восьмого этажа.
Мужчина выбросился из окна восьмого этажа
Мужчина выбросился из окна восьмого этажа
hk.npu.gov.ua

В Харькове покончил с собой 28-летний мужчина, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоэтажки. Тело обнаружили в ночь на 8 августа, сообщает Нацполиция Украины в Харьковской области. 

Следователи подтвердили факт самоубийства
Следователи подтвердили факт самоубийства
hk.npu.gov.ua

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Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию около 03:00 ночи. Инцидент произошел на проспекте Победы. Выехав на место, полиция установила личность погибшего. Им оказался 28-летний иностранец, который арендовал квартиру  в том доме, возле которого впоследствии нашли тело, и учился в Харькове. Уроженцем какой страны был самоубийца, в полиции умолчали. 

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия
hk.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“.

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Напомним, в этот же день в учебном центре ВСУ Десна застрелился военный. Что стало причиной самоубийства, выясняет следствие. 

 

 

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Теги: Харьков, самоубийство, иностранец, студент, выпал из окна
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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    08.08.2018, 13:12
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
Уже и иностранцы суицидничают! То ли Украина находится под действием какого-то патологического излучения, то ли эта страна просто проклята! Первое место в мире по самоубийствам! За что???
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