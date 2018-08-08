В Одессе Lexus протаранил электроопору и МАФ

Во время приезда правоохранителей на место происшествия виновник аварии отсутствовал.

В Одессе около четырех часов утра на улице Академика Вильямса произошло ДТП с участием автомобиля Lexus. Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию в среду, 8 августа.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, в результате чего Lexus совершил наезд на электроопору и МАФ. Никто не пострадал.

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Во время приезда правоохранителей на место происшествия виновник аварии отсутствовал. Но опрашивая свидетелей и очевидцев, полицейские установили водителя авто. Он находился недалеко от места аварии.

“32-летний нарушитель признался, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего составлены материалы по ст 124 и 130 КУпАП“, - говорится в сообщении.

Полицейские установили водителя авто dumskaya.net

Напомним, в апреле в Деснянском районе Киева (на Троещине) водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и слетел с дороги в подземный переход, протаранив МАФ.