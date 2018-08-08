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В Одессе Lexus протаранил электроопору и МАФ

Комментариев: 1
Во время приезда правоохранителей на место происшествия виновник аварии отсутствовал.
В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
dumskaya.net

В Одессе около четырех часов утра на улице Академика Вильямса произошло ДТП с участием автомобиля Lexus. Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию в среду, 8 августа.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, в результате чего Lexus совершил наезд на электроопору и МАФ. Никто не пострадал.

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Во время приезда правоохранителей на место происшествия виновник аварии отсутствовал. Но опрашивая свидетелей и очевидцев, полицейские установили водителя авто. Он находился недалеко от места аварии.

“32-летний нарушитель признался, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего составлены материалы по ст 124 и 130 КУпАП“, - говорится в сообщении.

Полицейские установили водителя авто
Полицейские установили водителя авто
dumskaya.net

Напомним, в апреле в Деснянском районе Киева (на Троещине) водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и слетел с дороги в подземный переход, протаранив МАФ. 

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Теги: ДТП, Одесса, фото, авария, полиция, МАФ, водитель
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Комментариев (1)
Gagarinn    08.08.2018, 14:08
Оценка:  0
Gagarinn
Электроопора штрафонула на месте нарушителя на пару тысяч зелени.
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