УЗ дала расписание поезда "четырех столиц"

Поезд №31/32 будет курсировать маршрутом Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Укрзализныця обнародовала расписание поезда “четырех столиц“ сообщением Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

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Расписание пассажирского поезда №31/32 было опубликовано на сайте УЗ.

Поезд выезжает из Киева в 14:07 и проводить в пути 19 часов (в обратном направлении - еще на полчаса дольше). Состав делает почти получасовую остановку в Минске в 23:35; в Вильнюсе - пятиминутную в 04:25 и прибывать в Ригу в 09:05.

График поезда в направлении Риги uz.gov.ua

График поезда в направлении Киева uz.gov.ua

В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:10, делать короткую остановку в Вильнюсе в 15:48, в Минске - опять длинную в 20:17 и прибывать в Киев в 06:42.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов из Киева в Ригу составит 1855 грн (59 евро) за купейный вагон.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поезд “четырех столиц“ будет запущен 28 сентября 2018 года.

До этого, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщал, что Укрзализныця уже закупила у Крюковского вагоностроительного завода 28 новых пассажирских вагонов под данное направление.