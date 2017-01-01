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В Ровенской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста

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Драгер показал 1,27 промилле у депутата райсовета, который стал виновником смертельного ДТП.
Виновника аварии не задержали из-за депутатского статуса
Виновника аварии не задержали из-за депутатского статуса
facebook.com/uarivnetv
Вблизи села Александрия Ровенской области автомобиль Audi Q7 насмерть сбил 58-летнего велосипедиста. За рулем авто находился в нетрезвом состоянии депутат Сарненского районного совета Петр Зембицкий. Об этом сообщает телеканал UA: Рівне.
 
Решается вопрос об объявлении депутату о подозрении
Решается вопрос об объявлении депутату о подозрении
facebook.com/uarivnetv
 

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Эту информацию подтвердил заместитель начальника Главного управления полиции в Ровенской области Александр Панасюк. Кроме того, в полиции подтвердили, что водитель автомобиля AUDI на иностранной регистрации находился в состоянии алкогольного опьянения. Показатели драгера – 1,27 промилле.

Отмечается, что ДТП случилось вчера около 21:30 на 141 километре автодороги Ривне-Городище-Староконстантинов. Автомобиль AUDI Q7 стоял в поле за триста метров от места ДТП. Из-за последствий ДТП патрульным пришлось временно приостановить движение транспорта по трассе. Водителям приходилось объезжать через село Александрия.

Телеканал также информирует, что по факту ДТП следователи возбудили уголовное производство. Водителя не задерживали. Заместитель начальника ГУНП в области Панасюк сообщил, что назначены экспертизы, которые проведут в первую очередь. По их результатам будут принимать решение, оглашать депутату подозрение. Сделать это можно будет по согласованию с прокурором области из-за депутатского статуса водителя.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове ВАЗ сбил троих пешеходов - одна из них, старушка, скончалась на месте, двое других госпитализированы.

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Теги: ДТП, авария, депутат, Ровенская область, велосипедист, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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