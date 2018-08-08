В Одессе полицейскую пытался взорвать гранатой бывший муж

Бывший муж следовательницы заявлял, что повредит ее имущество и угрожал убийством ее малолетним детям, а с февраля несколько раз пытался поджечь ее дом.

В центре Одессы задержали мужчину с боевой гранатой: он намеревался взорвать ею свою бывшую жену – следовательницу одного из областных отделов полиции. Об этом в среду, 8 августа, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась сама женщина. Она заявила, что злоумышленник, являющийся ее бывшим мужем, уже долгое время преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям. В ходе отработки поступившей информации, правоохранители установили, что мужчина, которому 31 год, на полном серьезе собирается физически расправится с бывшей. В частности, узнав, что следовательница едет по делам в Одессу, он решил ее взорвать.

“Не беспокоясь ни о судьбе бывшей жены, ни судьбах десятков одесситов и гостей города, которые могли пострадать от его действий, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведения общественного питания“, - сообщили в главке.

Во вторник, 7 августа, около 19.00, на улице Пантелеймоновской злоумышленник был задержан.

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Как сообщил начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет, потерпевшая – следователь полиции. Подозреваемый угрожал женщине и ее малолетним детям убийством, а также говорил, что повредит личное имущество и имущество родителей женщины.

“С февраля 2018 было даже несколько умышленных поджогов дома, в котором она проживает со своими малолетними детьми. Не помешал преступнику совершать такое даже совместный ребенок“, - подчеркнул Шайхет.

По его словам, следователю и ее семье обеспечили охрану. Однако, злоумышленника это не остановило – он попытался довести свои намерения до конца, убив бывшую жену. Отмечается, что благодаря профессиональным действиям работников следственного управления, Одесского управления ДВБ и прокуратуры Одесской области накануне в районе железнодорожного вокзала Одесса - Главная, злоумышленник был задержан.

У злоумышленника изъята боевая граната РГД-5. По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии дела по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего и), 14 (приготовление к преступлению) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Харькове на клумбе у жилого дома нашли гранату. Неизвестный поместил боеприпас прямо в цветник.