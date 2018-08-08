Эмиграция врачей из Украины: будет ли кому лечить?

Откуда взялась и насколько достоверна цифра в 70 тыс. медиков, выехавших за границу? BBC News Украина проверила заявления чиновников о массовой трудовой миграции медицинских работников.

Но какова реальная картина трудовой миграции медиков и будет ли кому лечить украинцев в ближайшие годы? depositphotos.com

С началом внедрения медицинской реформы под руководством и.о. министра Ульяны Супрун ее оппоненты заявляют о том, что десятки тысяч украинских медиков выехали на работу за границу, поскольку не видят для себя перспектив в Украине.

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В прессе со ссылкой на должностных лиц называлась цифра - за несколько последних лет около 70 тыс. медицинских работников выехали из страны, из них 10 тыс. - врачи.

Но какова реальная картина трудовой миграции медиков и, в конце концов, будет ли кому лечить украинцев в ближайшие годы?

В Украине не ведется статистика трудовой миграции по профессиям. Официальные органы называют лишь общую цифру уехавших работать за пределы Украины, и то эти цифры являются очень приблизительными: по данным Госкомстата, в 2015-2017 годах из Украины выехало 1,303 млн работников. По неофициальным данным, трудовых мигрантов больше в несколько раз.

Едва ли не громче всех о количестве медиков, выехавших на работу за пределы Украины, заявляла председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

В конце июня, поздравляя медиков с профессиональным праздником, она снова об этом в Facebook.

“Мы ежегодно готовим тысячи новых медицинских кадров, и они ежегодно выезжают за границу в страны, которые заинтересованы в украинских медиках и создают для них человеческие и благоприятные условия трудоустройства. (...) За последние несколько лет из Украины выехало почти 70 тыс. медиков, в ближайшие годы, по нашим прогнозам, уедет еще около 50 тыс.“, - отмечала Ольга Богомолец.

Как удалось выяснить ВВС News Украина в профильном комитете ВР, Ольга Богомолец пользовалась “данным профсоюзов“, которые звучали на заседаниях возглавляемого ею комитета, а также в прессе.

Так же на данные профсоюзов уже несколько месяцев подряд ссылаются некоторые политики и общественные деятели.

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Однако в нескольких профсоюзных организациях ВВС News Украина эти данные не подтвердили. Там говорят, что такой статистики в Украине никто не ведет.

Об этом говорят также в министерстве здравоохранения Украины, отмечая, что официальной статистики трудовой миграции медработников за границу просто не существует. Кроме того, отмечают в пресс-службе Минздрава, не предоставляют “качественных и доказанных подсчетов“ об эмиграции врачей и негосударственные организации или учреждения.

“Поэтому любые заявления о количестве медработников, выехавших из Украины, не имеют надежных оснований“, - говорится в ответе пресс-службы Минздрава на запрос ВВС News Украина.

О количестве медиков-мигрантов не знают и во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

“Цифры, которые гуляют в информационном пространстве, очень отличаются и не могут быть доказаны как абсолютные. Если нет точной информации о том, сколько украинцев работает за рубежом в целом, то мы не сможем вычислить и количество украинских врачей. Цифры, которые публикуются, берутся фактически со потолка“, - рассказал в комментарии ВВС News Украина президент ассоциации Василий Воскобойник.

Расследование ВВС News Украина показало, что цифра “около 70 тыс. медиков“ впервые прозвучала от лидера профсоюза работников здравоохранения города Киева Ларисы Канаровской, на которую ссылаются и в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

В комментарии ВВС News Украина она сказала, что речь идет об оттоке медицинских работников из медицинских учреждений Украины по данным Госкомстата, причем по состоянию на конец 2016 года. А именно: что с 2014 по 2016 год из медучреждений уволились 66 тыс. человек. В эту цифру входят те, кого сократили, кто ушел на пенсию, а также те, кто разочаровался в профессии и те, кто решил искать работу за пределами Украины.

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Кто и почему поставил знак равенства между всеми уволенными и трудовыми мигрантами - неизвестно.

“Отток кадров есть постоянно, но все молчат, никто не хочет считать, каковы объемы трудовой миграции медиков“, - отмечает Лариса Канаровская, из уст которой в предыдущие годы в СМИ звучали заявления о “66 тыс. медиков, выехавших из Украины“.

Но неопровержимым остается тот факт, что украинские врачи больше стали ездить работать за границу. Как, собственно, и представители других профессий. Больше всего таких - в областях, граничащих со странами Евросоюза.

Украинские медики едут преимущественно в Восточную Европу. Причина общеизвестна: специалисты Польши, Словакии, Чехии, Венгрии и т.д. в поиске лучших заработков выезжают в Западную Европу. Отсюда - растущее количество вакансий в этих странах. Плата, которую предлагают украинским медикам, в 10-20 раз выше, чем в Украине.

“Врач-невропатолог высшей категории в Венгрии получает в месяц 650-850 тысяч форинтов, то есть 2-2,5 тысячи евро на руки, в зависимости от количества дежурств. Вот и сравнивайте, где лучше“, - говорит Тарас Ганич, доктор медицинских наук , заведующий кафедрой в Ужгородском национальном университете. В Венгрии работает его жена, он - в Украине.

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Работу за пределами Украины сейчас помогают находить даже украинские сайты по поиску работы. Также информацию, зная иностранный язык, можно найти на рекрутинговых сайтах городов Европы.

Как отмечает заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий, медики из Украины не обязательно работают в медицинской отрасли.

“Больше всего медицинских работников выезжают из Западной Украины. Не все работают врачами или медсестрами, поскольку далеко не все в состоянии получить разрешение на работу по профессии. Многие работают не в медицине, а, например, сиделками больных или немощных, получая в среднем 1,5 тыс. евро в месяц, или вообще на далеких от медицины работах “, - говорит он в комментарии ВВС News Украина.

В подтверждение слов о работе не по специальности Олег Мусий утверждает, что в прошлом году Польша “сертифицировала лишь около 40 врачей“.

Василий Воскобойник говорит, что по неофициальной информации в той же Польше по состоянию на начало 2018 года официально работают 103 медицинские сестры. Сколько неофициально - неизвестно.

Один из лидеров Всеукраинского врачебного общества Николай Тищук рассказал ВВС News Украина, что в Германии сегодня врачами работает около четырех тысяч выходцев из Украины, однако эта статистика охватывает все годы независимости и не включает должность “ассистент врача“.

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Как говорят и эксперты, и те, кто работает или работал в больницах европейских стран, количество медиков из Украины действительно возросло. Они находят вакансии преимущественно в небольших городах.

Однако путь туда для украинского врача, как, собственно, и для врачей из других стран, сложен.

“Тот, кто приезжает за границу с дипломом врача - он не специалист. Он - ноль. Ведь надо доказать, что ты специалист. Это долгие годы, когда надо стать другим человеком, изменить психологию. Это очень тяжелый путь“, - рассказал ВВС News Украина Анатолий Цыбуля, врач-геронтолог, который 18 лет работает в Праге.

Он ссылается на данные местных СМИ: лишь 10 процентов иностранцев, приезжающих в Чехию в поисках работы врача, сдают экзамены и проходят нострификацию, то есть получают согласие соответствующих органов государства признавать диплом, после чего они могут работать врачами.

“Стать врачом в стране Евросоюза очень тяжело. Врач, который хочет работать в Чехии, должен сертифицировать свой диплом, сдать экзамены, чтобы получить лицензию. Экзамены очень тяжелые, по разным направлениям, письменно и устно на чешском языке“, - рассказывает он.

В университетские клиники или больницы крупных городов попадают единицы мигрантов. Зато маленькие города предлагают вакансии. Но в последнее время появились новые вызовы для врачей-эмигрантов.

“Конечно, попасть в Германию было нелегко, - рассказывает ВВС News Украина Александр Масиков, врач-хирург. - Надо было выучить язык, сдать экзамен на немецком языке, получить сертификат и найти работу. После всего этого ты становишься помощником врача. И ассистентом можно работать хоть всю жизнь. Чтобы стать врачом и иметь более высокое жалованье, нужно шесть лет отработать и главное - выполнить необходимую программу, то есть иметь определенное количество операций“.

Как ассистент врача Александр получал 4 тыс. евро, но 40% из этой суммы взимали в качестве налогов.

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“В последнее время получить должность врача для украинцев и других трудовых мигрантов из бывшего Союза стало сложнее. Немецкие власти начали отдавать предпочтение мигрантам, которых ФРГ приютила - сирийцам, ливанцам, ливийцам“, - говорит он.

Александр вернулся в Луцк и работает хирургом в родном городе.

“После завершения срока временного разрешения на работу из-за различных бюрократических преград не смог его продлить. Теперь могу попробовать получить в другой земле ФРГ. Но сейчас сомневаюсь, насколько мне это нужно. Может, стоит дальше развиваться в Украине. Нельзя жить только планами Германии, а планы в Украине отвергать“, - говорит он.

Свои выводы делает и доктор медицинских наук Тарас Ганич из Ужгорода. Медики Закарпатья чаще всего находят работу в соседней Венгрии.

“Универсальный идеальный вариант для медицинского работника - зарабатывать за границей, а тратить деньги дома. И это касается не только украинцев. Так делают и жители, например, западных областей Венгрии: зарабатывают в Австрии, а живут дома, откуда ездят на работу в соседнюю страну“, - говорит он в комментарии BBC News Украина.

Но даже при отсутствии точной статистики о том, сколько медиков уехали работать за границу, остается вопрос: не приведет ли трудовая миграция к ситуации, когда в Украине не будет хватать специалистов?

Критики реформы здравоохранения убеждены, что приведет.

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“Наступит ситуация, когда некому будет лечить. Кадровый голод будет“, - говорит заместитель председателя комитета парламента по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

В то же время он говорит, что причина не только в том, что медики покидают Украину.

Депутат обращает внимание на возраст врачей в Украине: около половины из них - предпенсионного или пенсионного возраста. А доля врачей в возрасте 35-55 лет - заметно меньше.

“Остальные врачи - это молодые люди, которые не разочаровались в профессии, еще имеют надежды на то, что ужас в медицине кончится. Они работают 10 лет, потом еще 5 разочарованно ждут и тогда реально начинают думать о том, чтобы уехать. Ведь даже работая ассистентом врача получать в европейской стране можно гораздо больше, чем здесь. Плюс еще и на первое время получат помощь - с жильем и в совершенствовании языка“, - говорит ВВС News Украина Олег Мусий.

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По его словам, уже сейчас в Украине не хватает семейных врачей, врачей-фтизиатров, терапевтов.

Но министерство здравоохранения уверяет: любые заявления о стремительном росте дефицита кадров на рынке труда врачей являются необоснованными.

“В течение последних пяти лет нет резких изменений в количестве вакансий врачей в украинских учреждениях здравоохранения: на конец 2017 года вакантными оставались 22 635 штатных должностей врачей, в 2016 году - 21 837 должностей, в 2015 - 21707, в 2014 - 20 689, а в 2013 - 22522“, - говорится в ответе на запрос ВВС News Украина.

Еще больше года назад и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергала заявления об эмиграции врачей и их дефиците.

“В Украине больше врачей на 10 тыс. населения, чем в любой другой стране мира. Но правильные ли у них специальности? Нет. Нам нужно больше врачей общей практики вместо узкоспециализированных. Больше семейных врачей, педиатров, терапевтов“, - отмечала Супрун.

В министерстве говорят о том, что реформа медицины “в корне меняет“ подходы в определении потребности как в медицинских работниках, так и в медицинских учреждениях.

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“Прежде всего потребности пациентов на местах должны определять, сколько врачей и каких нужно в конкретном медучреждении. Этот процесс уже начался в учреждениях первичной медицинской помощи“, - отмечают в Минздраве.

Кроме того, появляются “мощные стимулы“ для развития рынка труда врачей. Речь идет не только о повышении зарплаты, но и помощи местных властей врачам - предоставлении жилья, служебного транспорта.

В министерстве на прошлой неделе сообщили, что в июле зарплаты врачей, прежде всего семейных, педиатров, терапевтов, выросли по сравнению с июнем в несколько раз и составляли иногда от 11 до 16 тыс. гривен. Но такие примеры пока остаются единичными.

Напомним, ранее сообщалось сколько зарабатывают украинские врачи после внедрения медреформы. Во время переходного периода зарплата медиков в Украине составляет от 4 до 17 тысяч гривен.