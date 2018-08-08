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В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпуса БТР-4

Комментариев: 1
Сварщики, слесари и инструментальщики должны собрать воедино более 1700 деталей, из них более 400 - бронированных.
Также идет подготовка к сварке корпуса БТР-3
Также идет подготовка к сварке корпуса БТР-3
скриншот из видео

На харьковском заводе имени Малышева (входит в концерн Укроборонпром) уже собирают первый экспериментальный корпус для современного украинского бронетранспортера БТР-4.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпус...
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По его словам, сейчас проходит сборка и сварка нижней части корпуса боевой машины.

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Глава государства подчеркнул, что сварщики, слесари и инструментальщики должны собрать воедино более 1700 деталей, из них более 400 - бронированных.

В случае успешного прохождения тестовых испытаний завод получит разрешение на серийное производство корпусов бронетранспортеров.

Также завод им. Малышева готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.

Ранее сообщалось, что Харьковское конструкторское бюро имени Морозова начало разработку современной боевой машины пехоты и танка нового поколения, которые должны 2020-х поступить на вооружение украинской армии.

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Теги: Украина, Укроборонпром, БТР, БТР-4, испытание оружия
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Комментариев (1)
Entente    08.08.2018, 15:47
Оценка:  0
Entente
А что это харьковские КБ и завод не декоммунизировали? Малышев, Морозов? А.А.Морозов родился в Брянской губ., один из создателей Т-34, русский, член компартии, дважды Герой, генерал-майор и т.д. и т.п. Надо бы переименовать КБ и завод в честь какого-нибудь Пыхтька или, скажем, создателя "кравчучки".
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