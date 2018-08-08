В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпуса БТР-4

Сварщики, слесари и инструментальщики должны собрать воедино более 1700 деталей, из них более 400 - бронированных.

Также идет подготовка к сварке корпуса БТР-3 скриншот из видео

На харьковском заводе имени Малышева (входит в концерн Укроборонпром) уже собирают первый экспериментальный корпус для современного украинского бронетранспортера БТР-4.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпус... 0:00 / 01:10

По его словам, сейчас проходит сборка и сварка нижней части корпуса боевой машины.

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Глава государства подчеркнул, что сварщики, слесари и инструментальщики должны собрать воедино более 1700 деталей, из них более 400 - бронированных.

В случае успешного прохождения тестовых испытаний завод получит разрешение на серийное производство корпусов бронетранспортеров.

Также завод им. Малышева готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.

Ранее сообщалось, что Харьковское конструкторское бюро имени Морозова начало разработку современной боевой машины пехоты и танка нового поколения, которые должны 2020-х поступить на вооружение украинской армии.