В Харькове начали первую экспериментальную сборку корпуса БТР-4
На харьковском заводе имени Малышева (входит в концерн Укроборонпром) уже собирают первый экспериментальный корпус для современного украинского бронетранспортера БТР-4.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующее видео.
По его словам, сейчас проходит сборка и сварка нижней части корпуса боевой машины.
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Глава государства подчеркнул, что сварщики, слесари и инструментальщики должны собрать воедино более 1700 деталей, из них более 400 - бронированных.
В случае успешного прохождения тестовых испытаний завод получит разрешение на серийное производство корпусов бронетранспортеров.
Также завод им. Малышева готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.
Ранее сообщалось, что Харьковское конструкторское бюро имени Морозова начало разработку современной боевой машины пехоты и танка нового поколения, которые должны 2020-х поступить на вооружение украинской армии.