Ехал за пенсией: "депутата ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

Злоумышленник был задержан в Луганской области на линии разграничения, которую он пытался пересечь для получения пенсии .

В Луганской области к 8 годам заключения приговорен “депутат“ http://sprotyv.info

В Луганской области к 8 годам заключения приговорен “депутат“ так называемого “народного совета ЛНР“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что житель Хрустального в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, активно поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских “законов“ псевдореспублики.

Злоумышленник был задержан при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.

Лисичанский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 27 июня, в ДНР арестовали “министра транспорта“.