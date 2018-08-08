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В Румынии археологи раскопали огромную крепость

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Специалисты утверждают, что найдена одна из крупнейших крепостей бронзового века.
Вид на раскопки с высоты птичьего полета
Вид на раскопки с высоты птичьего полета
apnews.com

Румынские и немецкие археологи обнаружили на западе Румынии древнюю крепость, которой примерно 3400 лет

Об этом рассказал археолог Флорин Гогалтан в интервью Associated Press, передает Еспрессо.

Находка является “одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века“.

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Гогалтан, исследователь Института археологии Клуж-Напоки, отметил, что для проведения подземных измерений команда археологов использовала специальное археологическое магнитное оборудование.

На прошлой неделе они завершили раскопки, которые раскрыли 55 из 80 гектаров старинной постройки, построенной между 1400 и 1200 годами до нашей эры вблизи города Сантана.

Археологические работы планируют продолжить в следующем году. По словам Гогалтана, немецкие специалисты помогают финансированием и специализированным оборудованием.

Румынские археологи впервые начали раскопки на этом месте в 2009 году.

Как сообщалось 14 марта, в Японии откопали крупнейший в истории страны клад.

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Теги: археолог, Румыния, крепость
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