Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черновицкой области задержали наркомана за рулем маршрутки

Комментариев: 1
Водитель вез пассажиров в Тернопольскую область под действием психоактивных веществ.
Водитель оправдывался, что накануне принимал медицинские препараты
Водитель оправдывался, что накануне принимал медицинские препараты
cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области правоохранители задержали водителя маршрутки, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, перевозил пассажиров с Буковины в Тернопольскую область. Об этом сообщает Национальная полиция в Черновицкой области.  

Согласно данным правоохранителей, был остановлен маршрутный автобус Mercedes сообщением Черновцы-Залещики.

Читай также: В Киеве задержан водитель троллейбуса по подозрению в продаже наркотиков

За рулем микроавтобуса находился 29-летний житель села Мамаевцы Кицманского района. Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки опьянения.

Молодого были отправлены в больницу для прохождения медицинского осмотра. По заключению врача, оказалось, что водитель-нарушитель управлял маршрутным автобусом под действием психотропных веществ. Мужчина пояснил, что накануне употреблял лекарственные препараты.

На нетрезвого водителя полицейские составили протоколы.

О выявленном факте нарушения работники полиции сообщили сотрудникам Укртрансбезопасности.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в Тернополе задержали водителя троллейбуса, который управлял транспортным средством под опиатами.

 

Поделись:
Теги: Буковина, Черновицкая область, водитель, наркотики, опьянение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Боцман_Кобза    08.08.2018, 14:59
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Таких надо убивать, пока он никого не убил.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь