В Черновицкой области задержали наркомана за рулем маршрутки

Водитель вез пассажиров в Тернопольскую область под действием психоактивных веществ.

В Черновицкой области правоохранители задержали водителя маршрутки, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, перевозил пассажиров с Буковины в Тернопольскую область. Об этом сообщает Национальная полиция в Черновицкой области.

Согласно данным правоохранителей, был остановлен маршрутный автобус Mercedes сообщением Черновцы-Залещики.

Читай также: В Киеве задержан водитель троллейбуса по подозрению в продаже наркотиков

За рулем микроавтобуса находился 29-летний житель села Мамаевцы Кицманского района. Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки опьянения.

Молодого были отправлены в больницу для прохождения медицинского осмотра. По заключению врача, оказалось, что водитель-нарушитель управлял маршрутным автобусом под действием психотропных веществ. Мужчина пояснил, что накануне употреблял лекарственные препараты.

На нетрезвого водителя полицейские составили протоколы.

О выявленном факте нарушения работники полиции сообщили сотрудникам Укртрансбезопасности.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в Тернополе задержали водителя троллейбуса, который управлял транспортным средством под опиатами.