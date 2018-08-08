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Супрун рассказала в каких овощах больше всего нитратов

Комментариев: 5
И.о. министра отметила, что при этом не стоит из-за нитратов отказываться от овощей.
Супрун регулярно публикует опровержения тех или иных мифов, связанных со здоровьем человека
Супрун регулярно публикует опровержения тех или иных мифов, связанных со здоровьем человека
moz.gov.ua

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала в каких овощах больше всего нитратов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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“Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек“,- отметила Супрун.

Она добавила, что в арбузах содержание нитратов составляет 60 миллиграммов на килограмм, что значительно меньше, чем у шпината и сельдерея.

По её словам, нитраты также содержатся в воде и в нашем организме.

Она отметила, что ВОЗ указывает рекомендованной дневной дозой нитратов 3,7 мг/кг, т.е. 222 мг для человека массой 60 кг. Но добавила, что такое ограничение сегодня считается слишком предостерегающим, а в здоровом рационе показатели будут выше.

Также Супрун добавила, что получить опасную дозу нитратов довольно сложно и не стоит из-за них отказываться от овощей.

Как сообщалось 3 августа, Супрун рассказала, какие услуги в госбольницах бесплатные.

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Теги: Супрун, Минздрав, здоровье
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Комментариев (5)
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Пролисок    08.08.2018, 15:15
Оценка:  0
Пролисок
Какая добрая женщина,призывает,кушайте нитраты,прям ложкой,дорогие украинцы...
Фарабунда_Марти    08.08.2018, 15:29
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Недавно она писала о вреде сахара. Правильно писала. Так вот: надо теперь предложить наполнять сахарницы селитрой! Как по-украински будет "Нитратница"?
Vladimirovich198    08.08.2018, 14:31
Оценка:  +2
Vladimirovich198
Кто нибудь скажет ей, что министр, даже если он И.О. должен заниматься другими делами?
Боцман_Кобза    08.08.2018, 14:44
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
Ну так она же лаборант-рентгенолог. Она понятия не имеет, что должен делать министр.
Фарабунда_Марти    08.08.2018, 15:09
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Поэтому надо же ей в конце-концов чем-то заниматься?!
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