Супрун рассказала в каких овощах больше всего нитратов

И.о. министра отметила, что при этом не стоит из-за нитратов отказываться от овощей.

Супрун регулярно публикует опровержения тех или иных мифов, связанных со здоровьем человека moz.gov.ua

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала в каких овощах больше всего нитратов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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“Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек“,- отметила Супрун.

Она добавила, что в арбузах содержание нитратов составляет 60 миллиграммов на килограмм, что значительно меньше, чем у шпината и сельдерея.

По её словам, нитраты также содержатся в воде и в нашем организме.

Она отметила, что ВОЗ указывает рекомендованной дневной дозой нитратов 3,7 мг/кг, т.е. 222 мг для человека массой 60 кг. Но добавила, что такое ограничение сегодня считается слишком предостерегающим, а в здоровом рационе показатели будут выше.

Также Супрун добавила, что получить опасную дозу нитратов довольно сложно и не стоит из-за них отказываться от овощей.

Как сообщалось 3 августа, Супрун рассказала, какие услуги в госбольницах бесплатные.