Под Херсоном взорвали общественный туалет, пострадал ребенок
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Утром в среду, 8 августа, в Кочубеевке Херсонщинской области на улице Центральной прозвучал взрыв.
Об этом сообщает 0552.uа. со ссылкой на источники.
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Взрывчатка была заложена в здании общественного туалета. В результате взрыва пострадал ребенок. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщалось 8 августа, в Одессе полицейскую пытался взорвать гранатой бывший муж.