Под Херсоном взорвали общественный туалет, пострадал ребенок

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Утром в среду, 8 августа, в Кочубеевке Херсонщинской области на улице Центральной прозвучал взрыв.

Об этом сообщает 0552.uа. со ссылкой на источники.

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Взрывчатка была заложена в здании общественного туалета. В результате взрыва пострадал ребенок. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось 8 августа, в Одессе полицейскую пытался взорвать гранатой бывший муж.