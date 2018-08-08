Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Херсоном взорвали общественный туалет, пострадал ребенок

Комментариев: 1
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Взрыв произошел в центре поселка
Взрыв произошел в центре поселка
golos.ua

Утром в среду, 8 августа, в Кочубеевке Херсонщинской области на улице Центральной прозвучал взрыв.

Об этом сообщает 0552.uа. со ссылкой на источники.

Читай также: В Полтавской области взрыв разрушил дом: ранены четыре человека

Взрывчатка была заложена в здании общественного туалета. В результате взрыва пострадал ребенок. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось 8 августа, в Одессе полицейскую пытался взорвать гранатой бывший муж.

Поделись:
Теги: взрыв, Херсонская область, ребенок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.08.2018, 15:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так на фотографии туалет? Ничего себе...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь