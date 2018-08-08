Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине запретили учебник, в котором "Киев был столицей России"

Комментариев: 8
Под видом учебника по английскому языку в Украину пытались ввезти российские пропагандистские издания.
В книге также содержится фальсификация других исторических фактов
В книге также содержится фальсификация других исторических фактов
ozon.ru

В Украину запретили ввоз из Российской Федерации двух книг, в которых эксперты Госкомтелерадио нашли пророссийские “пропагандистские манипулятивные технологии“.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В частности, издательство Арий пыталось ввезти в Украину учебник авторства М. А. Гацкевич Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги.

Читай также: Ивано-Франковске депутаты выступили против “гомосексуализма“ в образовании

В этой книге, в текстах для перевода с английского языка “утверждается, что Киев был столицей России“. Также там содержится фальсификация других исторических фактов, выяснили эксперты регулятора.

По мнению экспертов, это является “проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора“.

Другую книгу, которая называется “Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“, пыталось ввезти в Украину ООО Якабу Трейд. Эксперты Госкомтелерадио обнаружили в ней “признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур“.

Напомним, также в июле Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины расширил до почти 180 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и разжигание вражды.

Как сообщалось 11 июня, МОН хочет убрать из учебников слова “родители“, “негры“, “жиды“ и “цыгане“.

Поделись:
Теги: книги, Россия, учебник, Госкомтелерадио
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
illusive    08.08.2018, 15:40
Оценка:  +1
illusive
россия появилась в 1690 году, до этого никакой россии не было)
Мапасяня    08.08.2018, 15:48
Оценка:  -1
Мапасяня
россии и сейчас нет, есть федерация российская по факту и официальной документации, россия это брэнд федерации, вывеска, логотип
Мапасяня    08.08.2018, 15:49
Оценка:  0
Мапасяня
нужно осознавать это
Мапасяня    08.08.2018, 15:50
Оценка:  0
Мапасяня
кто поставил минус отзовись ? )
Боцман_Кобза    08.08.2018, 15:30
Оценка:  +4
Боцман_Кобза
Ну и напрасно. Надо было развить тему и написать, что Россия - бывшая колония Украины.
Мапасяня    08.08.2018, 15:42
Оценка:  0
Мапасяня
кстати да, похоже что из кремля запрещали.
Мапасяня    08.08.2018, 15:49
Оценка:  0
Мапасяня
...
Колишній-східняк    08.08.2018, 15:24
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Киев был столицей России? Тогда еще и России не было, когда Киев уже был столицей Руси. Я даже не знаю, есть ли еще в мире такое государство , которое так тужилось бы скомуниздить и натянуть на себя чужую историю, как это делает Россия.
Мапасяня    08.08.2018, 15:46
Оценка:  0
Мапасяня
Блин как это все надоело. Пока ставят славянскую повестку в мейнстрим, под идиотическими предлогами, уже казахи и туркмены выглядят круче за счет раскрутки Китая и Турции. Нужно менять что-то, причем давно пора.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь