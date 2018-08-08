В Украине запретили учебник, в котором "Киев был столицей России"

Под видом учебника по английскому языку в Украину пытались ввезти российские пропагандистские издания.

В книге также содержится фальсификация других исторических фактов ozon.ru

В Украину запретили ввоз из Российской Федерации двух книг, в которых эксперты Госкомтелерадио нашли пророссийские “пропагандистские манипулятивные технологии“.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В частности, издательство Арий пыталось ввезти в Украину учебник авторства М. А. Гацкевич Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги.

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В этой книге, в текстах для перевода с английского языка “утверждается, что Киев был столицей России“. Также там содержится фальсификация других исторических фактов, выяснили эксперты регулятора.

По мнению экспертов, это является “проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора“.

Другую книгу, которая называется “Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“, пыталось ввезти в Украину ООО Якабу Трейд. Эксперты Госкомтелерадио обнаружили в ней “признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур“.

Напомним, также в июле Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины расширил до почти 180 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и разжигание вражды.

Как сообщалось 11 июня, МОН хочет убрать из учебников слова “родители“, “негры“, “жиды“ и “цыгане“.