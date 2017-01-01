В Черновцах ослепленный солнцем водитель сбил 7-летнего ребенка с матерью
В Черновцах произошло ДТП, в результате которого пострадали семилетняя девочка с матерью. Водитель слишком поздно начал тормозить. Как пояснил виновник аварии, его ослепило солнце. О происшествии в среду, 7 августа, сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Черновицкой области.
“В результате ДТП женщина получила травму головы, а девочка переломы обеих ног. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы”, - говорится в сообщении.
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По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают, кто допустил нарушение правил дорожного движения. Продолжаются следственные действия.
Предварительно, во вторник, 7 августа, около 20:00 по улице Сечевых Стрельцов в Черновцах произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции выяснила, что 43-летний житель Хотинского района, управляя автомобилем Audi А6, совершил наезд на двух черновчанок 24 и 7-ми лет.
Мать с дочерью в то время переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Как пояснил водитель, из-за заходящего солнца, которое ослепило ему глаза, он не заметил пешеходов и слишком поздно начал тормозить.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове ВАЗ сбил троих пешеходов. В результате аварии погибла старушка, женщина и 11-летний ребенок госпитализированы.