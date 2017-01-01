В Черновцах ослепленный солнцем водитель сбил 7-летнего ребенка с матерью

Водитель объяснил правоохранителям, что замешкался и не заметил пешеходов.

Водитель утверждает, что не заметил пешеходов из-за солнца cv.npu.gov.ua

В Черновцах произошло ДТП, в результате которого пострадали семилетняя девочка с матерью. Водитель слишком поздно начал тормозить. Как пояснил виновник аварии, его ослепило солнце. О происшествии в среду, 7 августа, сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Черновицкой области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии cv.npu.gov.ua

“В результате ДТП женщина получила травму головы, а девочка переломы обеих ног. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы”, - говорится в сообщении.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают, кто допустил нарушение правил дорожного движения. Продолжаются следственные действия.

Кто в действительности нарушил ПДД, водитель или пешеходы, установит следствие. cv.npu.gov.ua

Предварительно, во вторник, 7 августа, около 20:00 по улице Сечевых Стрельцов в Черновцах произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции выяснила, что 43-летний житель Хотинского района, управляя автомобилем Audi А6, совершил наезд на двух черновчанок 24 и 7-ми лет.

Мать с дочерью в то время переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Как пояснил водитель, из-за заходящего солнца, которое ослепило ему глаза, он не заметил пешеходов и слишком поздно начал тормозить.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове ВАЗ сбил троих пешеходов. В результате аварии погибла старушка, женщина и 11-летний ребенок госпитализированы.